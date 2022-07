Lyt til artiklen

Michelle Doktor ved, at hun er nødt til at tage tilbage til Field's.

»Vi skal ud og sige tak, for de har reddet vores liv. Det er jeg slet ikke i tvivl om. De er fandeme superhelte,« siger hun.

Hendes påskønnelse er rettet mod nogle helt særlige mennesker, der lynhurtigt hjalp hende, tvillingesøsteren Maria samt mange andre i sikkerhed, da masseskyderiet i Field's brød ud: De ansatte i fastfoodrestauranten Kentucky Fried Chicken på anden sal af shoppingcentret.

Her havde Michelle Doktor og tvillingesøsteren købt et måltid mad, inden de senere skulle have været til Harry Styles-koncert i den nærliggende Royal Arena, da alt på et sekund forandrede sig.

Michelle Doktor (tv.) med tvillingesøsteren Maria på vej ud af Fields. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Michelle Doktor (tv.) med tvillingesøsteren Maria på vej ud af Fields. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Vi var ved at fylde sodavand op, da der pludselig kom en horde af mennesker løbende mod restauranten. Vi nåede lige at joke med, om Harry Styles mon var der, da jeg fik øjenkontakt med en kvinde og kunne se, at det ikke var godt. Og så kommer skuddene meget tæt på,« fortæller hun.

Men selv om alt gik meget hurtigt, gik det ifølge Michelle Doktor ikke for hurtigt for de ansatte på restauranten med tilnavnet KFC.

For på få øjeblikke blev alle tilstedeværende gennet ind i nogle baglokaler.

»De ansatte åbnede dørene og råbte 'kom ind, kom ind, kom ind'. De skubbede så mange mennesker, som der overhovedet kunne være ind i de rum, så der var proppet til bristepunktet, og jeg nåede slet ikke at tænke, før jeg stod derinde,« siger Michelle Doktor:

»Og så låste og barrikaderede de døren.«

I halvanden time opholdt omkring 50 personer i alle aldre sig i tre trange rum bag KFC-restauranten, hvor flere endda måtte ligge oven på nogle ventilationsrør for at få plads. Undervejs sørgede de KFC-ansatte for at uddele vand. Der blev også fundet cookies frem.

»De tager hånd om os, selvom situationen er fuldstændig surrealistisk,« som Michelle Doktor udtrykker det.

Til sidst nåede politiet frem til restauranten, hvor der dog et kort øjeblik opstod panik, fordi de mange mennesker i det lukkede rum, frygtede at det var gerningsmanden, der bankede på. Men det var det ikke.

De tungt bevæbnede betjente fik dernæst eskorteret allesammen ud hånd i hånd. Det var effektivt, men Michelle Doktor og tvillingesøsteren Maria er ærgerlig over, at de i tumulten ikke fik sagt tak til den lille medarbejderstab fra KFC.

Men det skal ske.

»Vi har også talt med krisepsykologerne om det. De har ligeledes sagt, at på et tidspunkt skal vi jo tilbage og genopleve det, selvom det bliver hårdt. Men det er nødvendigt for at få stykket det hele sammen oppe i hovedet,« siger Michelle Doktor.

Helt klar er hun dog ikke endnu. For hun er stadig mærket af at have været så tæt på den tragiske hændelse, hvor tre mennesker blev dræbt og yderligere syv blev såret.

»Det er svært. Det er en rutsjebanetur af følelser, og høje lyde er ganske skrækkelige. Jeg var ude og gå tur med min hund, og så var der en, der brugte en sømpistol, mens han var ved at lægge tag – det var ikke så godt. Så brød jeg helt sammen,« siger hun:

»Det kommer og går. Men det er som det skal være, siger psykologerne. Det er kroppen, der bearbejder det, og det skal den bare have lov til.«

Og snart får den også en tur tilbage til Field's, der indtil videre er lukket til 11. juli.