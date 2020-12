Det er et problem, at det er en mandlig figur, der viser sig, når du får tilladelse til at gå over for grønt lys.

Og det er et problem, at der er langt flere veje, pladser og andre lokationer, der er opkaldt efter mænd end kvinder.

Sådan lyder det fra byrådskandidat i københavnske Frederiksberg, 79-årige Kirsten Lee.

Det skriver TV 2 Lorry.

Trafiklys i København, tirsdag den 5. marts 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Trafiklys i København, tirsdag den 5. marts 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Hun har fundet ud af, at 145 lokationer er navngivet efter mænd, mens kun 20 er opkaldt efter kvinder.

Derfor har hun nu stillet et ligestillingsforslag om at ændre dette, ligesom piktogrammerne på lyskrydsene ikke længere skal forestille mænd.

Men det kan blive en dyr affære, kan TV 2 Lorry altså fortælle.

Mediet har fået indsigt i et prisoverslag, og det viser, at det samlet set kan koste mellem to og fire millioner at lave det om.

Spørger man formand for By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune, Jan E. Jørgensen fra Venstre, er han dog bestemt ikke tilhænger af forslaget.

»Det er jo en historisk kendsgerning, at det har været mænd, der har gjort sig gældende på måder, som gør, at man får opkaldt en vej efter sig. Jeg tror ikke, det er mange andre end Kirsten Lee, der bliver krænket, hver gang hun cykler ned ad H.C. Ørstedsvej. En debat som denne er med til at latterliggøre hele ligestillingsdebatten,« siger han til TV 2 Lorry..

Det giver mediet dog også Kirsten Lee mulighed for at svare på, og hun er lodret uenig.

»Herregud. Hvem kan huske alle de tudsegamle, mandlige borgmestre? Hvor herre bevares. Hvem er Sankt Thomas? Udover en kirke. Spørg en almindelig Frederiksberg-borger. De aner ikke, hvem de mænd er,« siger Kirsten Lee til lokalmediet.