Tusindvis af danskere vil samles i Københavns gader for at holde 'genåbningsfest' på årsdagen for den første reelle coronanedlukning i Danmark.

Det kan umiddelbart lyde som et arrangement, der hører tiden før corona til, men ikke desto mindre kan det rent faktisk blive realitet.

Torsdag 11. marts er det nemlig præcis et år siden, at Mette Frederiksen på et historisk pressemøde fortalte danskerne, at det, hun ville sige, ville få »store konsekvenser for alle danskere«, og det har således blevet anledning til en 'genåbningsfest' i København.

'Gå ikke glip af den største begivenhed i Danmark, siden Mette lukkede vores elskede land ned,' lyder det blandt andet i den stort opslået begivenhed på Facebook med titlen 'Genåbningsfest', hvor mere end 4.000 mennesker har tilkendegivet, at de er interesseret.

Det kan ikke udelukkes, at det kan sætte gang i nye smittekæder Christian Wejse, epidemiolog og afdelingslæge.

»Dagen bliver fyldt med glæde, latter, nærvær, fællesskab og sammenhold og vil være fyldt med sang, dans, inspirerende talere, legeområde for børnene, hvileområde for de, som har brug for det, og meget, meget mere,« lyder det videre om 'festen', som i virkeligheden er en varslet demonstration.

På dagen forventes en lang række mere eller mindre kendte musikere at skulle optræde. Blandt dem finder man sangeren Rasmus Nøhr, der siden nedlukningen forrige år flere gange har udtalt sig kritisk om regeringens håndtering af covid-19.

»Det er ikke noget, jeg glæder mig til. Jeg ser det tværtimod som et nødvendigt onde, fordi vi må kæmpe for vores frihed. Når man lever i et demokrati, så bliver man også nødt til at sige sin mening,« fortæller Rasmus Nøhr, der foruden sin sang også vil holde en tale.

Han mener imidlertid, at der vil være en række danske artister, som ville passe bedre til en optræden ved 'festen' end ham selv.

»Men det er, som om der en form for berøringsangst. Man tør ikke rigtig at stille sig op og komme med sine ting til det her. Det kan være, fordi man stoler på regeringen, eller at mange dem, der skal købe ens plade, er enige med regeringen, og der er jeg måske en af de få, der har gjort det,« siger han.

Rasmus Nøhr understreger, at han selvfølgelig ikke forventer, at hans kolleger og danskerne generelt er enige med ham, men han ser gerne, at man »tager debatten«.

Epidemiolog: Begrænset risiko

At mødes så mange mennesker på et relativt lille sted indebærer dog en vis risiko, siger epidemiolog og afdelingslæge Christian Wejse fra Aarhus Universitetshospital.

»Det er ikke hensigtsmæssigt at forsamles så mange,« siger Christian Wejse, inden han tilføjer:

»Men når det er udendørs, så er risikoen begrænset, og vi har tidligere set ret få smittetilfælde ved andre store demonstrationer. Så risikoen vil være, men den er mindre, når der er tale om, at de forsamles udendørs,« siger han videre.

Christian Wejse understreger dog, at det kræver, at deltagerne holder afstand og bærer mundbind.

»Og det kan ikke udelukkes, at det kan sætte gang i nye store smittekæder, men umiddelbart vil jeg sige, at risikoen er lille.«

Københavns Politi oplyser til B.T., at de har modtaget en anmeldelse om demonstrationen.

B.T. vil gerne have talt med arrangørerne af begivenheden, men de er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.