Den danske modstand mod Ruslands invasion af Ukraine er til at få øje på i København.

Foran den russiske ambassade er borgere af flere omgange stimlet sammen for at udvise deres foragt for Putin-regimets overfald på nabolandet, ligesom det er blevet foreslået af omdøbe ambassadegaden til Ukrainegade.

Nu ønsker borgere at få tilladelse til at male vejen foran Ruslands ambassade gul og blå.

Det fortæller gruppeformand for De Konservative i København, Helle Bonnesen.

Forleden modtog hun en henvendelse fra en gruppe borgere, der i samlet flok ville vide, om de kunne få lov til at male Kristianiagade, som gaden fortsat hedder, i de ukrainske farver.

»De skriver, at de er en gruppe helt almindelige borgere, der normalt aldrig demonstrerer,« siger Helle Bonnesen og citerer fra henvendelsen:

»Man skal stå sammen, når Putin laver et overgreb på uskyldige mennesker.«

Helle Bonnesen fortæller, at hun løbende får henvendelser fra københavnere, der ytrer ønske om at kunne komme til at vise deres støtte offentligt til Ukraine.

En gruppe borgere i København vil gerne have lov til at male Kristianiagade gul og blå. Billedet her er fra demonstrationen 'Stop Ruslands krig mod Ukraine' foran den russiske ambassade i København søndag den 27. februar 2022. (Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix)

»Borgerne vil vise deres medfølelse på forskellige måder, og jeg synes, at det her er en fin og forholdsvis stille måde at gøre det på,« siger Helle Bonnesen.

Politikeren har videreformidlet ideen om at male vejen gul og blå til Teknik- og Miljøforvaltningen for at spørge, om det ville kunne lade sig gøre at få en sådan tilladelse.

Det er dog en nedslående melding, som Ukraine-støtterne netop har fået fra kommunen.

Her bliver muligheden for at male vejen gul og blå i det store og hele afvist, selvom dette først ville kunne ske endeligt efter en egentlig ansøgning.

»Forvaltningens praksis er som udgangspunkt restriktiv, når det gælder tiltag, der kan påvirke trafiksikkerheden,« svarer forvaltningen.

»Det er dog forvaltningens umiddelbare vurdering, at maling på vejareal foran den russiske ambassade vil være til fare for trafiksikkerheden, hvorfor der ikke vil kunne gives tilladelse.«