Formålet er klart: Trafikken og vareforsyningen i Danmark skal om to uger lammes i en landsdækkende aktion for at råbe politikerne op.

»Jeg tror, at landet bliver lukket ned,« konstaterer Benny Nielsen, direktør i Fredsø Vognmandsforretning.

Han er med til at orkestrere den støt voksende protest mod den såkaldte kilometerafgift, som ellers allerede er blevet aftalt mellem regeringspartierne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Dagligt melder flere og flere sig til at være med i den planlagte aktion, hvor allerede tusindvis af utilfredse lastbilchauffører, landmænd og fiskere slår til: mandag 15. maj klokken 6.

Den nye kilometerafgift Reglerne vil træde i kraft fra 1. januar 2025. Ud over kilometerafgiften – gennemsnitligt 1,30 kroner pr. kilometer – vil det også blive dyrere for lastbiler at køre i byer som København, Aarhus og Aalborg, der er kategoriseret som miljøzoner. Skatteminister Jeppe Bruus (S) har sagt om aftalen, der er støttet af regeringspartierne samt SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet: »Med klimaloven i hånden har vi sat ambitiøse mål for at nedbringe hele samfundets udledning af CO₂. Det kræver, at vi alle bidrager, og at vi i højere grad sikrer, at det er forureneren, der betaler. Derfor har vi lavet en CO₂-afgift, der bliver introduceret fra 2025. Med aftalen om en klimabaseret vejafgift for lastbiler tager vi endnu et skridt i den rigtige retning. Det skal nemlig kunne svare sig at køre grønt, og de, der har de mest forurenende lastbiler, skal betale mere for deres udledning. Det er jeg glad for, at vi er blevet enige om.«

'Her skal trafikken blokeres på hver en tilkørsel og hvert et trafikalt knudepunkt i Danmark. De skal få at se, at der er grænser for, hvad de kan trække ned over hovedet på befolkningen,' som det lyder i et opslag på Facebook.

I skrivende stund er lige over 15.000 lastbiler, traktorer og fiskebåde tilmeldt aktionen ifølge Benny Nielsen. Mere end 10.400 virksomheder har direkte valgt at støtte op om protesten, der i første omgang har spredt sig via sociale medier.

»Det er aldrig nogensinde sket før, at der har været så stort et sammenhold. Aldrig nogensinde. Og det er på kryds og tværs af eksempelvis vognmænd, fiskere, landmænd og også produktionsvirksomheder,« siger Benny Nielsen:

»Og der må jo være noget galt, når så mange støtter op.«

Sådan så det ud foran Christiansborg i april. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sådan så det ud foran Christiansborg i april. Foto: Bax Lindhardt

Kort fortalt er utilfredsheden altså rettet mod den kilometerafgift, der skal indføres fra 2025. Her skal der betales i gennemsnit 1,30 kroner pr. kørt kilometer, hvilket skal være med til at 'skabe effektiviseringer af vejgodstransporten i Danmark' og nedsætte CO2-udledning.

Det er for besværligt og for omkostningstungt at administrere, lyder kritikken dog. Og det bliver ikke mindst alt for dyrt, lyder det også.

»Det er fuldstændig åndssvagt, hvad de har gang i. Det er helt godnat, og det har ikke noget med miljø at gøre overhovedet. Det er en ekstra skat – ikke andet,« som Benny Nielsen udtrykker det og efterlyser en mere generel CO2-afgift.

I begyndelsen af april parkerede 100 lastbiler foran Christiansborg foran i en demonstration, men 15. maj vokser protesterne altså efter planen voldsomt i omfang.

Har du forståelse for aktionen?

Men er det ikke rimeligt, at jeres branche også er med til at sikre den grønne omstilling og gøre noget ved klimaudfordringerne?

»Jo, det vil vi også rigtig gerne være med til, og vi vil også gerne betale. Men det skal bare kunne lade sig gøre og på en måde, der kan håndteres og ikke blive så dyr bare at administrere,« siger vognmanden Benny Nielsen:

»På nuværende tidspunkt betaler jeg omkring 16 millioner kroner i forskellige afgifter om året. Hvis det nye her bliver indført, skal jeg betale knap syv millioner mere.«

Indtil videre skal det nye lovforslag efter planen færdigbehandles lige inden sommerferien, men som nævnt tidligere tegner der sig allerede et solidt bredt flertal for de nye regler.

Tror du, at sådan en aktion overhovedet kan ændre noget på det?

»Ja, for der er ingen, der har råd til det, hverken virksomheder eller private. Vi kan ikke være Europas duksedrenge på det her område, for det har vi ikke råd til. Det er noget, der berører alle mennesker, dig og mig – hvem tror du kommer til at betale regningen?« spørger Benny Nielsen.

Og han understreger, at der om to uger altså ikke nødvendigvis er tale om en aktion, der kun varer en dag. Branchen vil have en reaktion fra politisk side, inden de igen triller bort.

»Det er ingen 'limit'. Det er derfor, vi opfordrer til, at bilerne er tanket op, og at man tager mad med,« siger Benny Nielsen.