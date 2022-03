Jul i Den Gamle By er en evig succes. Nu går museet all-in på at få påsken til at blive det samme.

For mange er påske lig med forårsferie. Vi skal i haven, til påskefrokost og måske ud og rejse. Men hvorfor holder vi egentlig påske? Hvorfor spiser vi så mange æg? Hvordan har vi fejret påske gennem tiden? Og hvad med gækkebrevene?

Spørgsmålene er mange, og nu kan I få svar på mange af dem til påske i Den Gamle By.

Det lover Den Gamle By i en pressemeddelelse.

»Påsken er en vigtig del af den danske kultur, og den har mange lag. Den jødiske påske, den kristne påske og så fejringen af forårets komme. Mange af traditionerne tager afsæt i et religiøst perspektiv. Navnet kommer fra det jødiske ’pesach’, og i kristendommen er påsken den vigtigste højtid,« fortæller museumsinspektør Anna Wowk Vestergaard og tilføjer:

»Men forårets lys og varme er lige så vigtigt. Det er blandt andet derfor, at æggene spiller en central rolle. Overfloden af æg i påsketiden var et tydeligt tegn på, at foråret var på vej, og de mange æg betød, at tjenestefolk i 1800-tallet op til påske fik udleveret æg, som en del af deres beskedne løn.«

Og det er første gang, at Den Gamle By inviterer til påske i så stort et omfang, forklarer museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

»Påske i Den Gamle By er inspireret af Jul i Den Gamle By, hvor hele museet inddrages i historiefortællingen. Der er pyntet op til påske i folks hjem, i butikkerne, der er påskeaktiviteter og påskejagt for børn, påskemenukort i restauranten og ikke mindst levende historie i form af byens borgere. Men der er forskel på de to højtider, for påsken var ikke særlig tydelig i 1800-tallet. Og selv i moderne tider har man heller ikke pyntet op som til jul, hverken inde eller ude. Det er vi selvfølgelig tro mod.«

Påske i Den Gamle By kan opleves i weekenden 2.–3. april og hele påskeugen 9. til 18. april.