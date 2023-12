Det skal være slut med alle former for nikotin på arbejdspladsen.

I hvert fald i Aarhus Kommune.

Et flertal i Aarhus Byråd er klar med et beslutningsforslag, der vil forbyde nikotinprodukter i arbejdstiden for alle kommunalt ansatte.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Dermed vil det være slut med både tyggetobak, puffbars, snus og andre nikotinposer.

Kun nikotintyggegummi og plastre, der er lægegodkendte, vil stadig være lovlige at benytte.

Om tiltaget siger Christian Budde (V), der er rådmand for Sundhed og Omsorg:

»Vi har en ungdomsgeneration, hvor problemet med snus og puffbars accelerer. Det sejler derude. Eleverne i 5. klasse ved, hvor de kan finde det henne, og hvor de måske kan få smagsprøver. Det er skrækkeligt. Vi ved fra lægevidenskabens side, at det er voldsomt vanedannende, når man får det i så ung en alder. De kommer ned ad en glidebane, hvor det hurtigt kan accelerere.«

Han ser de kommunalt ansatte som rollemodeller, der skal vise børn og unge, at man godt kan klare sig uden de sundhedsskadelige produkter.

Forslaget skal behandles på det næste byrådsmøde, den 20. december.

Med 17 ud af 31 mandater bag forslaget, har Venstre, De Konservative, SF og De Radikal, allerede sikret sig et flertal.