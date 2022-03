Søger man på Google, så er det ikke lige til at blive klog på, hvor det nærmeste beskyttelsesrum ligger, og det er noget, som koldkrigsekspert Peer Henrik Hansen mener, der bør laves om på.

For med tanke på den igangværende krig i Ukraine mener han, at man bør være bedre forberedt i Danmark, skulle det ske, at krigen pludselig breder sig til Europa.

Men forklaringen på, at man ikke kan søge oplysninger om det nærmeste beskyttelsesrum frem, skal findes hos Beredskab Fyn.

Det er nemlig dem, der har myndighedsansvaret for beskyttelsesrummene på Fyn.

»I fredstider skilter vi ikke med, hvor beskyttelsesrummene befinder sig,« forklarer Søren Ipsen, der er direktør i Beredskab Fyn.

Beredskabsdirektøren fortæller i den forbindelse, at man naturligvis er i besiddelse af en oversigt over beskyttelses- og sikringsrum på Fyn. Men informationen om, hvor de befinder sig, er ikke en, man deler med offentligheden.

»Indtil videre har de nationale myndigheder vurderet, at der ikke foreligger nogen aktuel militær trussel mod Danmark. Derfor er der ikke grundlag for at klargøre beskyttelsesrummene endnu.«

»Skulle det ske, at de nationale myndigheder beder om at igangsætte klargøringen af beskyttelsesrummene, vil vi naturligvis også informere om, hvor de befinder sig,« siger Søren Ipsen.

Søren Ipsen fortæller dog, at beredskabet i den seneste tid har fået en del henvendelser fra borgere og journalister, der er interesserede i beskyttelsesrummene på Fyn.

En interesse, han sagtens kan sætte sig ind i.

»Vi kan selvfølgelig godt forstå – særligt i disse tider – at det er oplysninger, som folk opsøger. Vi stiller os naturligvis også til rådighed for at besvare folks spørgsmål. Men vi kommer ikke til at udgive en liste over alle beskyttelsesrum på Fyn, når vi fortsat befinder os i fredstider i Danmark,« siger beredskabsdirektøren.

Men hvis I har oplysningerne, og det er noget, som vil øge folks tryghed, hvorfor deler I dem så ikke bare?

»Vi har tidligere oplevet, at når oplysningerne om diverse beskyttelsesrum ligger offentligt tilgængeligt, bliver folk nysgerrige. Så møder de op og skaffer sig adgang ved for eksempel at bryde ind. Og det skaber en del problemer for os, hvis vi kommer i en situation, hvor beskyttelsesrummene skal klargøres.«

»Der er også den risiko, at hjemløse eller andre simpelthen bosætter sig i de her beskyttelsesrum.«

Så man har taget en form for vurdering af, hvad der er bedst? Borgernes tryghed eller sikring af, at beskyttelsesrummene ikke bliver ødelagt af nysgerrige?

»I forhold til borgernes tryghed, så er det vigtigt at slå fast, at der lige nu ikke er en aktuel militær trussel mod Danmark, og derfor er der heller ikke grund til bekymring. Vi er nødt til at stole på de nationale myndigheders vurdering,« siger Søren Ipsen og afslutter:

»Desuden er beskyttelsesrummene aldrig tænkt som en akut løsning. Man skal have et vist varsel inden for at kunne klargøre dem.«