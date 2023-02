Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I sommer var flyselskabet SAS ramt af en omfattende pilotstrejke, hvilket berørte adskillige kunder. Og selvom der efterhånden er gået syv måneder, er der tilsyneladende ikke sat et endegyldigt punktum.

Adskillige kunder mangler nemlig stadig at modtage kompensation.

Det skriver DR Nyheder.

Firmaet Flypenge, der specialiserer sig i at føre sager for utilfredse flykunder, fortæller til mediet, at man er i gang med at anlægge omkring 600 søgsmål.

Mangler du at modtage kompensation som følge af strejken? I så fald hører B.T. gerne fra dig – tip redaktionen på seds@bt.dk.

»Det drejer sig om en masse mennesker, der ikke kom på ferie eller kunne komme hjem. Nogle har også haft ekstraudgifter, fordi de skulle hjem til tiden for at passe deres arbejde eller skole,« siger Dekan Salar, der er direktør i Flypenge, og hævder, at det er et millionbeløb, som SAS skal betale.

Sommerens strejke varede 15 dage, før flyselskabet og SAS-piloternes fagforeninger blev enige om en ny overenskomst.

Det blev man 19. juli med en aftale, der gælder de næste fem år.

Rejseselskabet Apollo anslog, at godt og vel 6.000 af deres kunder blev berørt af strejken.

I et skriftligt svar til DR Nyheder oplyser SAS, at det er beklageligt, at »tingene ender i retten«, ligesom det har taget »meget lang tid at håndtere sagerne«, lyder det.