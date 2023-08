Novo Nordisk vil prøve at overtale europæiske lande til at yde tilskud til selskabets fedmemedicin, Wegovy.

Det fortalte topdirektør Lars Fruergaard Jørgensen fredag, da han løftede noget af sløret for medicinalgigantens ekspansionsplaner.

»I Europa ville vi sigte efter at søge tilskud for de patienter med højst BMI og følgesygdomme og måske dem, der er mindre velstillet socioøkonomisk,« lød det ifølge Reuters.

Han påpeger, at de omtalte mennesker ofte er »blandt dem, der har de højeste omkostninger i sundhedssystemet« og antyder dermed, at selskabets populære fedmemedicin kan spare de europæiske stater penge.

Wegovy er i øjeblikket relativt dyr.

En måneds forbrug af den anbefalede dosis kostede i marts 2.381,60 kroner. Det er en daglig udgift på 85 kroner, skriver Hjerteforeningen.

Afslag i Danmark

Den danske stat er dog tilsyneladende ikke klar til at punge ud.

Novo Nordisk har herhjemme fået afslag på tilskud til Wegovy, og pr. 1. januar 2024 vil Sygeforsikring Danmark ikke længere give generelt tilskud til fedmemedicinen.

Det er på trods af, at Wegovy, der er den første fedmemedicin af sin slags, har vist sig utrolig effektiv til at hjælpe overvægtige med at tabe sig.

Medicinen fungerer ved at sænke appetitten hos patienterne, og kombineret med ændrede kostvaner og motion fører den i gennemsnit til et vægttab på 15 procent.

For nylig viste omfattende undersøgelser, at medicinen også kan hjælpe patienter med hjerte-kar-sygdomme.

Midlet har på kort tid forvandlet økonomien hos Novo Nordisk, som for andet kvartal i år kunne præsentere et overskud på 19,4 milliarder – det er 46 procent højere end samme kvartal sidste år.

Det aktive stof i Wegovy, semaglutid, bliver også markedsført under navnet Ozempic – et middel mod type 2-diabetes, som der i øjeblikket gives tilskud til.

Tirsdag kunne DR fortælle, at Medicintilskudsnævnet, der rådgiver Lægemiddelstyrelsen, nu anbefaler, at danskere med type 2-diabetes ikke længere som udgangspunkt skal have tilskud til medicinen.