Er det retfærdigt, at man som borger ender med at miste penge, fordi der er lange ventetider i sundhedsvæsnet?

Ifølge en interesseorganisation, en professor og to politikere er svaret et rødglødende »nej«. Og derfor vil de to sidstnævnte nu forsøge at gøre noget ved det.

Det er nemlig præcis den situation, som 51-årige Pia Tang står i.

Efter flere trofaste årtier på arbejdsmarkedet gik hun i sommeren 2022 ned med stress.

Tre måneder senere blev Pia fyret, og nu står hun til at miste 8.000 kroner om måneden, mens hun venter på at få en udredning.

Det er tilfældet, fordi reglerne for sygedagpenge ikke tager højde for ventetiderne hos privatpraktiserende psykiatere.

Ventetider, der i december 2022 var 60 uger på landsplan – 96 i Region Nordjylland.

Og netop derfor skal reglerne laves om, hvis du spørger Per Larsen fra De Konservative og Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

»Pias situation er ganske uhensigtsmæssig på mange måder. Mentalt, helbredsmæssigt og økonomisk,« siger Per Larsen, sundhedsordfører hos De Konservative, og fortsætter:

»Det er vi nødt til at bede ministeren tage stilling til. Man kan ikke lade folk i stikken på den måde.«

En holdning, der deles af Enhedslistens psykiatri- og sundhedsordfører Peder Hvelplund.

Han kalder behandlingen af Pia for både »uacceptabel« og »urimelig«.

»Det er jo en fuldstændig urimelig situation, hun bliver sat i. Det kan aldrig blive hende, der skal betale for, at der er lange ventetider. Det er også en debat, vi har løftet før,« siger Peder Hvelplund og henviser til en mulig afskaffelse af loftet på 22 uger for sygedagpenge.

Og nu vil de løfte den debat igen.

»Vi kommer til at rejse den for ministeren igen nu, for sygedagpengene skal simpelthen forlænges, mens man afventer en udredning. Alt andet er uretfærdigt,« siger Peder Hvelplund.

De to politikeres ønske om at få ændret reglerne glæder Bedre Psykiatris generalsekretær Jane Alrø Sørensen:

»Det er noget, som politikerne bør kigge på med det samme, for det er en kendt problemstilling, at der er længe ventetider, og her går det også økonomisk ud over borgeren. Det er horribelt,« siger Jane Alrø Sørensen.

Med politik er det sådan, at ændringer kan effektueres i forskellige tempi, og her er der ifølge generalsekretæren ingen tvivl om, hvor hurtigt der skal reageres.

»Der er ikke tid til at vente på en ekspertgruppe eller sådan noget. Det skal ændres lige nu, og derfor vil jeg stærkt opfordre til, at man går efter en hurtig afklaring,« siger hun.

B.T. vil torsdag forsøge at få et interview med beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.