Tre mænd er fængslet for at afbrænde en dukke af statsminister Mette Frederiksen.

Nu bør politiet ifølge Dansk Folkeparti også indlede en efterforskning af Enhedslisten-borgmester Ninna Hedeager Olsen for at brænde en dukke af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

»Enhedslistens borgmester har tydeligvis vist en antidemokratisk adfærd på lige fod med demonstranterne i København i weekenden,« siger retsordfører Peter Skaarup (DF) og tilføjer:

»Derfor mener vi, at politiet bør iværksætte en efterforskning af Lars Løkke-dukken.«

Lars Løkke Rasmussen afbrændes. Et af billederne, som Ninna Hedeager Olsen delte på Facebook.

Tre mænd på henholdsvis 30, 32 og 34 år er varetægtsfængslet indtil 19. februar efter en demonstration lørdag aften, hvor en dukke af Mette Frederiksen påklistret et skilt med teksten 'Hun må og skal aflives' blev brændt af.

De er sigtet efter en særlig paragraf i straffeloven om trusler mod regeringen, der kan give op til 16 års fængsel.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), skrev i juni 2020 et opslag på Facebook, hvor hun delte billeder fra tidligere års sankthansfester.

Her var det kutyme for Olsen at afbrænde dukker, der forestillede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen eller Pia Kjærsgaard (DF).

En dukke forestillende Mette Frederiksen afbrændes ved en demonstration lørdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

»For os ligner det klokkeklart det samme, som er sket med afbrændingen af Mette Frederiksen-dukken,« siger Peter Skaarup.

Der er vel den forskel på de to sager, at der på Mette Frederiksen-dukken stod ‘Hun må og skal aflives' – altså der var en konkret trussel?

»Det må politiet undersøge nærmere. Det er jo ikke godt at vide, hvad der foregår i Enhedslistens bagland. Det viser noget om, hvad for nogle holdninger der trives blandt Enhedslisten,« svarer Skaarup.

Anklagemyndigheden lægger jo vægt på den konkrete trussel. Så hvorfor mener du, at Ninna Hedeager Olsen skal efterforskes, når der ikke var en konkret trussel?

Politiet bør iværksætte en efterforskning af Ninna Hedeager Olsen, siger Peter Skaarup. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Fordi jeg synes, episoderne ligner hinanden meget. Det er to statsministre.«

Men er du ikke enig i, at der i det ene tilfælde er en trussel og i det andet tilfælde ikke er en trussel?

»Det er jo kun den måde, man har set det frembragt i medierne. Ved Enhedslistens episode var politiet ikke til stede.«

Hvilken form for trussel er der i at afbrænde en heks med et billede af Løkke?

Ninna Hedeager Olsen: »Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor.« Foto: Tobias Kobborg

»Det kan være det samme med Mette Frederiksen, at man vil demonstrere en form for trussel mod en siddende statsminister.«

Ninna Hedeager Olsen har også afbrændt hekse med billeder af Pia Kjærsgaard. Ved du, om Pia Kjærsgaard har opfattet det som en trussel?

»Jeg tror, at hverken Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har vidst noget om det.«

Så har der vel heller ikke været en trussel?

»Det ved man jo ikke. Det kan sagtens være, at det har affødt nogle gode ideer hos det noget revolutionære bagland i Enhedslisten. Det må justitsministeren kigge på. Der må være lighed i de to episoder, som jeg synes ligner hinanden.«

Hvis du synes, det skal undersøges, kan du jo bare politianmelde borgmesteren. Hvorfor gør du ikke det?

»Jeg synes, det er et skråplan, hvis folketingsmedlemmer, der har mulighed for at rejse spørgsmål over for justitsministeren, skal politianmelde andre. Så jeg rejser det over for justitsministeren, og så er det jo også en slags anmeldelse.«

Ninna Hedeager Olsen skrev mandag et opslag på Twitter, hvor hun undskyldte over for både Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgaard:

På den baggrund skal der lyde en dyb og uforbeholden undskyldning til både Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester, Enhedslisten

'Det er selvfølgelig slet ikke i orden at brænde sankthanshekse af med billeder af andre mennesker på. På den baggrund skal der lyde en dyb og uforbeholden undskyldning til både Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen. Det hører ingen steder hjemme. Det er ikke i orden.'