Skal du lade dit barn vaccinere med en coronavaccine, hvis de danske myndigheder godkender vaccinen til børn herhjemme?

Spørgsmålet er lige nu højaktuelt, efter europæiske lande på stribe er begyndt at vaccinere børn i alderen 12-15 år.

Senest er Italien, Østrig og Tyskland gået i gang med at uddele stik i armen hos den yngre del af befolkningen.

Men det er ikke alle danske forældre, der er sikre på, hvad de vil gøre, hvis myndighederne herhjemme kommer til at anbefale vaccinen til de 12-15-årige.

Italien er gået i gang med at vaccinere børn i alderen 12 til 15 år. På billedet modtager en dreng Pfizers covid-19-vaccine. EPA/MASSIMO PERCOSSI Foto: MASSIMO PERCOSSI Vis mere Italien er gået i gang med at vaccinere børn i alderen 12 til 15 år. På billedet modtager en dreng Pfizers covid-19-vaccine. EPA/MASSIMO PERCOSSI Foto: MASSIMO PERCOSSI

Således er op mod hver tredje forælder i tvivl om, hvorvidt de skal lade deres børn vaccinere (28 procent), mens lidt over halvdelen svarer ja (55 procent), og resten svarer nej (17 procent).

Det viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov på vegne af B.T.

»Forældre er jo primært i tvivl, fordi børnene ikke bliver så syge af covid-19, så de spørger måske sig selv, hvor meget gavn de reelt vil få af den. Vaccinen er godkendt og testet, men ikke på særlig mange. Så det kan være, at færre vil være i tvivl, når vi får flere tilgængelige data,« siger tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

I alt er 2.260 børn mellem 12 og 15 år blevet fulgt i et forsøg foretaget af vaccineproducenten Pfizer.

Kun 1.131 børn fik vaccinen, mens 1.129 børn var i kontrolgruppen og modtog placebo.

En ting er dog de forsøg, der er foretaget for at kunne sikkerhedsgodkende vaccinen. Noget andet er de data, der løbende tikker ind, desto flere børn der vaccineres i eksempelvis USA og Canada. Her har man vaccineret børn siden begyndelsen af maj.

»Lige nu skal man bare afvente, hvad myndighederne anbefaler. Hvis vaccinen har flere gavnlige effekter end bivirkninger, så er der ikke noget i vejen for, at børnene kan få vaccinen,« siger Nils Strandberg.

Klaus Birkelund Johansen, overlæge og formand for børnelægerne, Dansk Pædiatrisk Selskab, er enig med Nils Strandberg,

»Man skal så rette sig efter myndighederne anbefaling. Det er en mulighed, at det bliver en anden end den, andre lande vil komme med, men det kan være, at epidemien ser anderledes ud i de lande,« siger han:

»Min anbefaling er fortsat, at vi skal afvente med at udrulle vaccinen, til vi har høstet de erfaringer, der kommer ind fra andre lande i løbet af de næste par måneder, og at det kun er børn i risikogruppe, der skal vaccineres,« siger han.

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvordan anbefalingen bliver på dansk grund, men den har tidligere meddelt B.T., »at det sker inden for få uger«.

»Når vi overvejer, om vi skal vaccinere børn, ser vi altid både på beskyttelsen af barnet og på at undgå sygdom i befolkningen. Så der er både et individuelt hensyn og et hensyn til at beskytte den samlede befolkning,« har vicedirektør Helene Probst tidligere sagt til Berlingske.