Er du også træt af hver morgen at smøre madpakke, dine børn skal tage med i skole?

Et sted i landet er der godt nyt til forældre, der er trætte af at lave madpakker.

Fra 1. februar er det slut med kedelige rugbrødsmadder til frokost på Læsø Skole, skriver DR.

Læsø Kommune har besluttet, at de vil servere gratis, varm frokost til skoleeleverne hver dag.

»Der er ingen tvivl om, at det er sværere at komme i et slagsmål med hinanden, når man lige har siddet og spist pizza sammen. Fællesspisning skaber mere ro, trivsel og et bedre læringsmiljø,« siger skoleleder Henrik Mogensen fra Læsø Skole til DR.

Det er tale om forsøgsordning, der skal køre det næste år.

Og det er også slut med kun at sidde og spise frokost med sine klassekammerater.

Hvor eleverne tidligere har siddet i deres klasser og spist, skal de nu også spise sammen på tværs af klasserne, oplyser skolelederen til DR.