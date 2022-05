Kunne du tænke dig at danse natten tynd med rigeligt af våde drikke indenbords på festival denne sommer?

Det er dyrt at tage på festival, men det er der måske en løsning på nu.

Lige nu mangler et forskningsprojekt på Aarhus Universitetshospital nemlig deltagere, som vil på dette års NorthSide Festival.

Forskerne vil undersøge effekten af få dages intense alkoholindtag på udviklingen af fedtleveren.

Hvis du vil stille din lever til rådighed, får du til gengæld tildelt en partoutbillet til festivalen, eller 500 skattepligtige kroner i tilfælde af, du allerede har en billet.

Derudover får du mad efter forsøg og transportudgifter dækket.

Forsøget kræver tre besøg af to timers varighed på Aarhus Universitetshospital før festivalens start, dagen efter festivalen og igen en uge efter festivalens afslutning.

Undersøgelserne involverer en MR-scanning, blodprøver, fæcesprøver og måling af fedt/muskelmasse.

For at deltage skal du være 30 år eller derover, ikke have et gennemsnitligt alkoholforbrug over fire genstande per dag. Du må ikke have et BMI over 30 kilo per/m² eller have en kronisk sygdom, være gravid eller have indopererede metalgenstande.

»Vi mener, at vores videnskabelige undersøgelse kan få afgørende betydning for forståelsen af alkohols akutte effekt på leveren hos raske,« lyder det i opslaget til forsøget.

NorthSide Festival 2022 løber af stablen 2.–4. Juni 2022 og har netop offentliggjort deres endelige program.

Festivalen var i slutningen af 2021 i vælten, da de annoncerede, at dette års festival bliver uden kød – og at de ikke ville refundere billetterne til utilfredse gæster.