Det koster 24 kroner for den billigste billet i bussen.

Og mange ældre ynder at betale for deres busbillet med kontanter, men det kan snart være fortid.

Det skriver TV 2 Østjylland.

I hvert fald for de aarhusianske pendlere. For et spareforslag fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune åbner muligheden for at fjerne billetautomaterne i busserne i Aarhus, så det kun er muligt at betale med rejsekort eller en app.

»Brugen af billetautomaterne er faldet drastisk. Det koster mere at have dem, end det man får ind,« siger Michael Johansson, økonomichef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Ved fjernelsen af muligheden for møntbetaling vil man ifølge Teknik og Miljø give Aarhus Kommune en årlig besparelse på 6,3 millioner kroner frem mod 2026.

Det er dog ikke alle, som er lige glade for det nye tiltag. For hos Ældre Sagens afdeling i Aarhus skaber spareforslaget bekymring.

Torben Dreier, der er formand for Ældre Sagen i Aarhus, er nervøs for at ældre, hjemløse og narkomaner ikke får mulighed for at klare sig i samfundet, fordi vi bliver kontantløse.