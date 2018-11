En af landets førende producenter inden for solafskærmning - Viking Markiser - blev sidste måned begæret konkurs.

Nu er virksomheden, der har eksisteret i 73 år, reddet.

Siden begyndelsen af oktober, hvor markiseproducenten måtte dreje nøglen om, har direktør Carsten Philip Hansen arbejdet på en løsning.

»Det har været tre intense og krævende uger, hvor vi har måttet give alt, hvad vi har i os,« siger direktør Carsten Philip Hansen.

Fremover vil kunder og samarbejdspartnere derfor kunne få produkter fra Viking Markiser og tilmed et udvidet sortiment.

Flere nye nordeuropæiske modeller og markisetyper, heriblandt fritstående markiser til f.eks. restaurantbranchen, er at finde i det tilpassede sortiment, skriver Viking Markiser i en pressemeddelelse.

Dog har konkursbegæringen ikke været uden omkostninger.

»Det har desværre betydet, at vi har måttet skære ned i medarbejderstaben, og situationen har tvunget os til at stille meget skarpt på et produktsortiment, der er lønsomt. Samtidig betyder det også, at vi nu står med en boostet og trimmet virksomhed, reetableret og genstartet med ny frisk ejerkreds og en kerne af engagerede folk, som er koncentreret om det danske marked og håndplukkede produkter,« siger Carsten Philip Hansen.

Virksomheden havde forinden konkursbegæringen over 20 ansatte.

Ud af virksomhedens 73 års eksistens har Carsten Philip Hansen været direktør i 15 år og har været i markisebranchen i 27 år, som tredje generation i sin familie.

Han er i øvrigt Danmarks eneste uddannede solafskærmningstekniker.

»Vi har heldigvis været i stand til at købe Viking Markiser fri af konkursboet. Således fører vi stolt dette brand og produkt videre i en yderst livskraftig og levedygtig form,« siger Carsten Philip Hansen.