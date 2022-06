Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En fødsel er altid hård, men det er alligevel ikke tit, man forbinder den med blå mærker, fingre, der kommer i klemme, og fødelejer.

Men det er netop, hvad der sker på Regionshospitalet i Randers, som har fået et påbud af Arbejdstilsynet.

I begrundelsen for påbuddet lægger Arbejdstilsynet vægt på, at fødelejerne på fødegangen ikke anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

»Ledelsen og de ansatte oplyser, at den nederste del af fødelejerne pludselig falder ned, hvilket kan forekomme under fødsler, undersøgelser samt i forbindelse med rengøring, da låsemekanismerne ikke holder eller pludselig går i stykker,« står der i påbuddet efter et tilsynsbesøg tidligere i år.

Derudover oplyses det, at ansatte ofte får fingre i klemme, når de betjener fødelejerne, og får blå mærker på ben og lår af at støde ind i låsemekanismerne. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at dette lagt sammen betyder, at der er en unødig ulykkesrisiko.

Hospitalsdirektør på Regionshospitalet i Randers Jonas Dahl oplyser til B.T., at der er ansøgt om nye fødelejer, og at der i budgettet for 2022 er bevilget to nye fødelejer.

»Jeg kan ikke svare på, hvorfor de ikke er udskiftet med det samme. De er sat i bestilling, hvor hurtigt de kan leveres, ved jeg ikke,« fortæller han.

Han oplyser, at der i 2021 forekom en arbejdsulykke, hvor en serviceassistent fik sine fingre i klemme, mens vedkommende var i gang med rengøringen. Samtidig fortæller flere ansatte til Arbejdstilsynet, at der ofte forekommer skader af mindre grad, men at disse bare ikke er anmeldt.

Alligevel afviser Jonas Dahl, at fejlene på fødelejerne har konsekvenser for de fødende.

»Jeg har ikke hørt, at det skulle have haft nogen konsekvenser for de fødende. Vi forsøger hele tiden at optimere, og vi skal selvfølgelig ikke have noget, der ikke virker. Derfor er vi også i gang med at udskifte dem,« fortæller han.

Han henviser samtidig til vicechef-jordemoder på Regionshospitalet i Randers Louise Torup, der sidder med det mere præcise overblik.

Louise Torup fortæller, at hun har hørt bekymringer fra flere jordemødre, der har klaget over dårlige arbejdsstillinger og potentielle arbejdsskader på grund af fejl på fødelejerne, men bekræfter, at fejlene ikke er til fare for patienterne.

Hun oplyser samtidig, at planen var at skifte to fødelejer ud om året – de første to i 2022, men at alle seks fødelejer nu vil blive udskiftet som følge af påbuddene.