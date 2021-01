Otte måneder efter, man er blevet smittet, ser kroppens egen beskyttelse mod coronavirus ud til stadig at være stabil.

Det viser et nyt og ifølge professor i infektionsimmunologi på Aarhus Universitet Trine Mogensen vigtigt studie, som netop er blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift Science.

»Det er vigtigt, fordi det er det første studie, som har en op til otte måneders follow up, og det er den længste opfølgning, vi har. Og studiet viser en rigtig god beskyttelse,« siger hun og tilføjer:

»Det er altså gode nyheder.«

Netop fordi den nye coronavirus kun har godt et år på bagen, er der endnu stor uvidenhed og usikkerhed omkring virussen. Et af de helt store og afgørende spørgsmål er, om folk kan blive smittet igen – og i så fald, hvor lang tid man er beskyttet mod virussen efter infektion.

Det har nemlig betydning for, hvornår vi – uden restriktioner og overfyldte hospitaler – kan komme til at leve med virussen i samfundet. Sådan som vi kender det med f.eks. influenza.

Der har været en bekymring for, om udviklingen af immunitet for den nye coronavirus ville følge det mønster, vi kender fra tidligere virusser, fordi der allerede har været rapporteret om tilfælde, hvor personer er blevet smittet to gange.

»Der har jo været små beretninger om enkelte, som ikke har haft en god beskyttelse. Derfor har vi været spændte på, hvor lang tid man er beskyttet,« siger Trine Mogensen.

Og det til dags dato bedste svar på det spørgsmål får vi altså i det nye studie, som er publiceret i et af verdens førende videnskabelige tidsskrifter.

De har analyseret 188 blodprøver fra personer, som har været smittet, for antistoffer, B- og T-celler. 43 af prøverne er fra personer, som har været erklæret raske i mere end seks måneder.

Og det er altså på baggrund af mængden af antistoffer, B- og T-celler, at forskerne konkluderer, at den samlede immunitet i langt de fleste tilfælde er relativt stabil i foreløbig otte måneder.

»Selvfølgelig vil vi gerne vide, hvordan det så ser ud efter 12 måneder og så videre. Men det må vi vente med, til der er gået yderligere noget tid,« siger Trine Mogensen.

Det er ligesom, hvis du kører en bil, hvor du ved, at der kun er 90 procents sikkerhed for, at bremsen virker medforfatter til studiet Alessandro Sette fra La Jolla Institute for Immunology

Der er dog lige den detalje, at det kun er i langt de fleste tilfælde, helt specifikt 90 procent, at hele orkestret af antistoffer, B- og T-celler stadig er i kroppen efter otte måneder.

Der er altså en lille gruppe, som ikke udviklede alle tre elementer i en grad, som sikrer en stabil beskyttelse over for den nye coronavirus på lange bane. Og de patienter kan altså ifølge forskerholdet bag studiet risikere at blive smittet igen efter relativt kort tid.

Så selv om man har været smittet, kan man altså ikke være sikker på, at man er blandt de 90 procent, som er blevet immune over for en ny infektion, forklarer en af medforfatterne til studiet, Alessandro Sette fra La Jolla Institute for Immunology i Californien.

»Hvis jeg havde haft covid-19, ville jeg altså ikke smide mit mundbind væk eller gå til store fester. Folk skal stadig opføre sig ansvarligt,« siger han til Washington Post og tilføjer:

»Det er ligesom, hvis du kører en bil, hvor du ved, at der kun er 90 procents sikkerhed for, at bremsen virker.«

Men selv om immuniteten altså ikke er en 100 procents sikkerhed for den enkelte, giver studiet et fornyet håb, når man ser på det i et bredere samfundsperspektiv.

Ikke at det kommer til at ændre alting fra i morgen.

Så sent som søndag aften lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen da også, at danskerne nok skulle forvente at leve med de fleste af de restriktioner, vi har lige nu, 'i hvert fald hele vinteren'.

»Studiet giver ikke anledning til at ændre strategien lige nu. Men det giver en tro på, at vi før eller siden vil se et faldende smittetryk, så vi kan åbne mere op igen,« siger Trine Mogensen.

Det er netop smittetrykket, som er afgørende for, hvornår og hvor meget man kan åbne op for samfundet. Og her spiller både vaccinerne og immuniteten hos dem, der har været smittet, en rolle.

»Når vi har vaccineret de sårbare, og efterhånden som nogle i befolkningen bliver immune, vil vi kunne begynde at åbne mere op,« siger hun uden dog at kunne sætte mere præcise tal på:

»Det er svært at sige, præcis hvor stor immuniteten i samfundet skal være, før vi kan få kontrol med smittetrykket. Men selv hvis en lille andel er immun, må man gå ud fra, det får smitten til at falde.«