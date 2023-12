I morgen er der ekstra gang i gryderne i de danske hjem. Og her er det vigtigt at huske et par gode råd i julekøkkenet.

For når duften af brunede kartofler, sovs og and stille breder sig, følger der også flere forurenende partikler, som giver et dårligt indeklima.

Derfor skal man huske at lufte ud og bruge emhætten korrekt.

Det opfordrer Teknologisk Institut til i en pressemeddelelse.

»Partikelforureningen fra madlavningens negative påvirkning af indeklimaet bliver gang på gang understøttet af undersøgelser på flere af verdens institutter og universiteter,« siger konsulent Andreas Egholm Nielsen, Teknologisk Institut, fortsætter:

»Særligt i denne tid, hvor mange mennesker er samlet indendørs, det er koldt udenfor, og der arbejdes flittigt i køkkenet er det derfor vigtigt at være opmærksom på at bruge emhætten korrekt og få luftet nok ud.«

Instituttet kommer med følgende råd til en partikelfri julemiddag:

Tænd emhætten 10 minutter før madlavningen begynder

Hvis du kan lugte maden, skal du skrue op for emhætten

Lad emhætten køre i mindst 30 minutter efter madlavningen er færdig

Tænd også emhætten, når du kun bruger ovnen til for eksempel flæskesteg eller and

Åben et vindue for at udligne udsugningen fra emhætten.

Selvom der juleaften er mere fut i køkkenet end normalt, understreger konsulenten, at de gode råd også bør blive implementeret i hverdagen.

»Disse simple trin kan hjælpe med at sikre et sundt indeklima i hjemmet, selv når julemiddagen er i fuld gang. På den lange bane anbefaler vi, at forbrugerne stiller højere krav til effektiviteten af deres kommende emhætter, og får implementeret de gode råd i deres madlavningsvaner,« siger konsulenten.