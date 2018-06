Det kan koste dig dyrt, hvis du vælger at tænde op for et sankthansbål lørdag, hvis du bor i en kommune, hvor der fortsat er afbrændingsforbud.

Som minimum lyder bøden nemlig på 5.000 kroner for at bryde forbuddet - og det kan blive flere tusinde kroner dyrere end det, alt afhængigt af omstændighederne. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse i forbindelse med, at politikredsen minder om, at flere østjyske kommuner er omfattet af forbuddet på grund af den seneste tids tørke.

»Min forventning er, at borgerne overholder afbrændingsforbuddet, og at de får en hyggelig sankthansaften, også uden bål. Men hvis nogen skulle bryde forbuddet, så ser vi meget alvorligt på det, og man kan forvente en sigtelse og stor bøde,« siger politiinspektør Jesper Bøjgaard.

Tidligt lørdag eftermiddag er status, at der er helt eller delvist afbrændingsforbud i 50 ud af landets 98 kommuner.

Selvom du bor i en kommune, hvor der ikke er afbrændingsforbud, skal du dog også være opmærksom, hvis du beslutter dig for at tænde et sankthansbål lørdag. Det fortæller sekretariatschef for Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

»Det er vigtigt at huske, at selv om der ikke gælder forbud i en kommune, er der fortsat pligt til at iagttage forsigtighed i forhold til eventuel forøget brandfare. Det er altså ikke ubetinget muligt at afbrænde sankthansbål, selvom der ikke gælder afbrændingsforbud,« siger han.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må fyre op for et bål lørdag i din kommune, så kan du løbende følge med i, hvor der er forbud, på Danske Beredskabers hjemmeside (HER) eller på din kommunes hjemmeside.

Hvis din kommune har indført et afbrændingsforbud, betyder det ikke nødvendigvis kun, at du ikke må tænde et sankthans-bål. Forbuddet kan også omfatte afbrænding af haveaffald, halm og lignende, generel brug af åben ild, brug af ukrudtsbrænder og rygning i naturen.