Det er frivilligt, om den praktiserende læge vil tilbyde videokonsultation via smartphone eller tablet.

For at undgå smittespredning med coronavirus ventes flere fysiske lægekonsultationer den kommende tid at blive erstattet af videokonsultationer.

Det fortæller Danske Regioner, der har indgået en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at vi nemt og udramatisk har kunnet nå til enighed om dette tiltag, som på den korte bane kan løse en meget konkret udfordring.

- Jeg forventer, at både borgere og læger vil få glæde af den nye mulighed med videokonsultationer, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, i pressemeddelelsen.

/ritzau/