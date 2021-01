Tusinder har siden foråret 2020 konsulteret lægen over video. Fleksibelt og nødvendigt tiltag, mener læger.

Under coronanedlukningen i foråret blev en ordning med videokonsultation hos landets praktiserende læger implementeret over hele landet.

En mulighed, der ikke bare var smart under nedlukningen, men som kan få flere til at tage til læge i tide.

Sådan lyder det fra Morten Freil, som er direktør i paraplyorganisationen for patient- og pårørendeforeninger, Danske Patienter.

- Man skal gøre det lettere at tage til læge. Det kan man med den digitale kontakt, siger han.

Før coronanedlukningen i foråret havde 50 læger deltaget i en forsøgsordning, hvor videokonsultationer i almen praksis fra august 2019 til januar 2020 blev afprøvet.

Den pludselige nedlukning fik sat skub i udviklingen af en løsning til videokonsultationerne, så tilbuddet kunne rulles ud over hele landet.

Fra marts til november 2020 blev der afholdt omkring 270.000 videokonsultationer.

Mødet med lægen over video giver en fleksibilitet, som for mange kan være nødvendig i en travl hverdag, mener Morten Freil.

I PLO er formand Jørgen Skadborg enig i, at videokonsultationerne er med til at øge tilgængeligheden. Derfor forventer han, at muligheden for at møde lægen over video fortsat vil være der i fremtiden.

- Det er et tilbud, der er kommet for at blive. Og det har en vis berettigelse, for det er en serviceforbedring for nogle patienter, at man kan komme i kontakt med lægen over video uden eksempelvis at skulle tage fri fra arbejde, siger han.

PLO-formanden lægger dog heller ikke skjul på, at der er begrænsninger ved videokonsultationerne.

- Der findes rigtig mange ting, hvor lægen først får en ordentlig fornemmelse, når de sidder over for en, siger Jørgen Skadborg.

Han understreger, at tilbuddet fortsat er så nyt, at det skal undersøges nærmere, hvilken rolle det skal have i almen praksis i fremtiden.

Også private udbydere af videokonsultationer med en læge har oplevet stigende interesse.

Virksomheden Hejdoktor, der har eksisteret i flere år og tilbyder videokonsultationer mod en brugerbetaling, har oplevet en stigning i antallet af patienter og videokonsultationer, fortæller direktør og medstifter Mikkel Geertsen.

- Der er mange, som gerne vil til læge, når det passer dem, og det kan vi tilbyde, siger han.

Gennem Hejdoktor kan kunder få hjælp både om aftenen og i weekenden, og det oplever Mikkel Geertsen, at danskerne gerne vil betale for, selv om alle danskere har fri adgang til en praktiserende læge.

Der blev afholdt over 20.000 videokonsultationer i 2020 mod knap 10.000 i 2019 gennem Hejdoktor.

/ritzau/