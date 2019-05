»Kører du mig ned? Kører du mig ned?« gentager en ung mand desperat flere gange.

Med hænderne på køleren går han hurtigt baglæns, mens Rasmus Paludans sorte Audi fortsætter med at sætte farten op mod ham.

Hændelsen fandt sted tirsdag 22. januar ved Sorø Akademi på Midtsjælland.

I kølvandet på sammenstødet, som er blevet fanget på kamera, er Stram Kurs' formand Rasmus Paludan blevet anmeldt til politiet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan ikke kommentere detaljerne, men bekræfter, at de efterforsker en anmeldelse af partilederen i forbindelse med en sag fra selvsamme dag ved Sorø Akademi.

Da B.T. konfronterer Rasmus Paludan med videoen, ønsker han ikke at sætte ord på hændelsen.

Kan du bekræfte, at det er dig, som sidder i bilen i forbindelse med et sammenstød med nogle unge mænd på Sorø Akademi?

»Jeg husker stor set ikke episoden.

Men jeg kan se, at du har lavet en video fra 22. januar 2019, hvor du er ved Sorø Akademi?

»Hvis jeg har lavet en video, så må jeg havde været der.«

Kan du bekræfte at bilen - en sort Audi - tilhører dig?

»Jeg kommentere ikke på ting, som kan knyttes til mig af sikkerhedsmæssige årsager.«

Kan du bekræfte eller afkræfte, at du er blevet anmeldt i forbindelse med episoden i Sorø?

»Jeg har ikke yderligere kommentarer omkring Sorø. Jeg kan dog sige, at jeg bliver anmeldt for hvad som helst.«

I den 28 sekunder lange video, hvor en ung mand bliver ramt af den sorte Audi, hører man en anden mand spørge, hvorfor Rasmus Paludan ikke vil snakke med dem. B.T. er ikke bekendt med, hvad der er gået forud for videoen, og hvad der efterfølgende er sket.

På Rasmus Paludans eget medie 'Frihedens Stemme' har han i en artikel efterfølgende beskrevet, hvad han selv mener er fundet sted.

Angiveligt skulle gruppen være kommet med 'truende tilråb', hvorefter de stillede sig ved hans bil og forhindrede ham i at køre væk.

»Jeg er lige blevet overfaldet ved Sorø Akademi. Der er en nogen, der har spyttet på mig. Der var omkring seks kriminelle samfundstabere, der prøvede at spærre min flugt med bilen,« fortæller Rasmus Paludan i en video, som han lagde ud på Facebook samme dag.

I artiklen og i sine videoer nævner den højreradikale partileder for Stram Kurs ikke, at han ender med at køre ind i en ung mand. Den detalje fangede en kvinde dog med sin mobiltelefon.

»Hallo, han kører ham ned, det er sgu da ikke okay?« siger hun, mens hun filmer hændelsen.