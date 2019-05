En skovfoged spekulerer i, om nogen måske har sat en ræv ud på Bornholm, hvor den ellers skulle være uddød.

En jæger fra Bornholm fangede på sit vildtkamera natten til mandag nogle opsigtsvækkende billeder.

I 30 år har ingen kunnet levere bevis på, om der findes ræve på Bornholm. Men det lykkedes Orla Hansen fra Olsker, da han skulle gennemse nattens billeder på sit vildtkamera, skriver TV2/Bornholm.

- Så er der bare en ræv, sådan er det. Og er der én, så er der nok også flere, fastslår Orla Hansen.

Ræven blev erklæret uddød på Bornholm efter en skab-epidemi i slutningen af 1980'erne, og lige siden har debatten bølget om, hvorvidt der er ræve eller ej på øen. Med Orla Hansens videoklip er arten igen bekræftet på Bornholm.

- Det er en ræv, ingen tvivl om det. Jeg kunne da godt tro, at der er nogen, der har sat den ud for at lave sjov med det, siger skovfoged John Orbitt fra Naturstyrelsen til TV2/Bornholm.

Den lokale kredsformand fra Danmarks Jægerforbund undrer sig noget over fundet.

- Det er da sjovt, og det er spændende at se, om der er flere, men jeg kan bare ikke forstå, at der ikke er nogen af de mange jægere, der er ude for tiden, der har set noget, siger Steen Friis til den regionale tv-station.

Ræven på videoen er formentlig en ung tæve. Ræve er lokalfredet på Bornholm.

/ritzau/