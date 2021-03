Mens flere europæiske nationer går ind i nye lockdowns, går australiere til koncert.

På en solskinsfyldt søndag spillede bandet Crowded House på en vingård i New Zealands Queenstown for 6.000 fans.

Det skriver det australske medie news.com.

Og efter bandet har delt optagelser fra koncerten på sociale medier, har det skabt stor forargelse og misundelse verden over.

What a beautiful day, amazing crowd and epic scenery. Thanks Queenstown!! We played I Got You as a second encore at the @GibbstonValley winery yesterday. pic.twitter.com/lUMMS8xLCn — Crowded House (@CrowdedHouseHQ) March 14, 2021

Reaktionerne på opslaget understreger, at det er den skarpe kontrast, folk bliver ramt af.

Misundelsen over, at man kan stå 6.000 mennesker og rocke til musik sammen i Australien, mens flere lande i Europa oplever en tredje bølge af covid-19 netop nu.

Kommentarer strømmede da også ind fra lande som Canada, Sverige og Irland. Og ud fra dem hersker der ingen tvivl om, at det føles lidt som at få gnedet 'salt i såret' at se videoen, der emmer af liv og glade dage, mens man selv sidder i et nedlukket land.

»New Zealand er tilbage til normaliteten,« skrev en person.

»Jeg er så misundelig på New Zealand. I har fået jeres liv tilbage,« skrev en anden.

Ved hjælp af internationale grænselukninger, nedlukninger og strenge restriktioner med bødestraf er det lykkedes Australien at holde smitte- og dødstallet nede sammenlignet med de fleste andre lande i verden.

Australien er derfor et af de få lande, der har klaret sig igennem krisen medmindre negativ vækst og færre coronadødsfald end Danmark.

Det viser en ny opgørelse fra Deloitte og Kraka

Lørdag registrerede Australien dog sit første lokalt overførte smittetilfælde med coronavirus i to uger.