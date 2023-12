En video fra 2019 sår tvivl om anklager, der fik central betydning for Lizette Risgaards afgang som formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det skriver Frihedsbrevet.

Risgaard, som er blevet kaldt en af Danmarks mest magtfulde kvinder, trådte tilbage fra sin toppost i april, efter flere unge mænd gik ud i medierne og anklagede hende for grænseoverskridende adfærd.

Et centralt, anonymt vidne hævdede blandt andet, at Risgaard »i flere minutter« befamlede hans bagdel under et sangarrangement på Folkemødet i 2019.

Men det passer tilsyneladende ikke, viser nu en video fra arrangementet, som Frihedsbrevet er kommet i besiddelse af.

Mandens forklaring lød, at han og Risgaard stod sammen på en scene og sang den gamle sang 'Kæden', da Risgaard lod hånden glide ned ad hans ryg og rørte ved hans bagdel.

'Kæden' er en sang, hvor man stiller sig tæt og tager fat i hinanden, enten arm i arm eller om skuldrene, skriver Frihedsbrevet.

'Hun holdt ifølge manden hånden på hans bagdel i flere minutter, indtil sangen var sunget helt færdig', lød dengang i Berlingskes gengivelse af episoden, som manden beskrev som »enormt grænseoverskridende«.

Frihedsbrevet er i sin gennemgang af videoen imidlertid kommet frem til, at der i alt kun er cirka 21 sekunder i løbet af sangen, hvor de to står tæt sammen, og hvor det ikke er til at se, hvad der sker på scenen.

Videoen får dog hverken Ekstra Bladet eller Berlingske, som bragte anklagerne mod Risgaard, til at ville rette deres journalistik.

Til Frihedsbrevet siger chef for Berlingske gravergruppe, Lars Nørgaard Pedersen, at han fortsat finder den anonyme kilde troværdig.

»Ja, casen fastholder forklaringen, og vidnet fastholder ligeledes, at det er sket. At hånden har været dernede. Også efter at vi har præsenteret dem for Frihedsbrevets oplysninger. Og videoen viser, at det sagtens kan have fundet sted, og at hendes arm oven i købet er i en vinkel, hvor det måske er mere end sandsynligt, at det har fundet sted. Så ja, jeg synes, det hænger fint sammen«.

Han medgiver dog, at »der er noget med tiden, der ikke ser rigtigt ud.«

Det har »med al sandsynlighed ikke varet så længe, som casen har oplevet det,« siger han og bemærker samtidig, at Berlingske har lagt »en lang række episoder og cases frem, som entydigt pegede på talrige grænseoverskridende handlinger og upassende berøringer« fra Risgaard.

Graverchef på Ekstra Bladet, Thomas Foght, forsvarer også mediets gengivelse af kildens forklaring over for Frihedsbrevet.

»Jeg synes faktisk, at den video ret tydeligt dokumenterer, at Lizettes hånd eller arm er i en meget unaturlig position,« siger han.

»Det er tydeligt ud fra jeres video, at der ikke er tale om flere minutter. Men jeg synes sådan set, at det er en meget bagatelagtig diskussion. Er det et halvt minut, er det et minut, hvad er det? Det er under lavmålet at stille spørgsmålstegn ved, hvordan han har opfattet det her.«

Hverken Lizette Risgaard eller den anonyme mand har ønsket at udtale sig til Frihedsbrevet.