'Det her er noget bullshit, og jeg gider ikke finde mig i det mere.'

Sådan lyder den afsluttende bemærkning i en særdeles kritisk video fra Facebook-brugeren 'Den Mentale Kriger', hvor den tidligere professionelle fodboldspiller Kim Boye går til makronerne.

Han er vred. Vred over, at vi ikke får fortalt sandheden om coronavirussen. Sandheden om, at den slet ikke er så farlig, at mundbind ikke virker, og at det ikke giver mening at lukke alle verdens lande ned.

Det er i hvert fald hans udlægning af sandheden, og den er der 5.800, som har valgt at dele på Facebook.

Men så presser der sig et væsentligt spørgsmål på: Kan vi stole på de argumenter, som Kim Boye bruger i den fem minutter lange video?

B.T. har trukket de fire mest markante påstande fra videoen ud, præsenteret dem for to eksperter og bedt dem fælde dom.

Den dom følger herunder:

Lone Simonsen, epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab ved Roskilde Universitetscenter:

FALSK: »Det er ikke sandt, der er cirka 800 mennesker, som er døde i Danmark og var pcr-positive for covid-19-infektion. Nogle af dem var ellers raske og er døde af covid-19-lungebetændelse, mens andre er døde, fordi de ikke kunne overleve covid-19-infektionen på grund af deres underliggende kroniske sygdomme, for eksempel KOL. Det vil sige, at de 800 danske dødsfald alle var provokeret af covid-19 og kunne have været forebygget med en covid-vaccine.«

Christian Kanstrup Holm, forsker i immunologi og virologi og lektor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet:

FALSK: »Der er helt klart dokumentation for, at nogle er døde AF covid-19. Men der er også en meget stor andel (de fleste), hvor man kan sige, at covid-19 var én af flere faktorer. Eksemplet kunne være en 90-årig mand med hjerteproblemer og fremskreden kræft. Han får så covid-19 og dør. I disse tilfælde ville han måske have levet lidt længere uden covid-19. Men samtidig ville han dø, næsten ligemeget hvad han kom ud for.«

Lone Simonsen – FALSK: »Det passer ikke – hvis man dør i et biluheld, så er det det, som er dødsårsagen.«

Christian Kanstrup Holm – FALSK: »Det er rigtigt, at nogle kan være fejlkategoriseret. Men de peaks, der er på overdødelighedskurverne, vil ikke kunne forklares ved fejl.«

Lone Simonsen – FALSK: »Der er bevis på overdødelighed. Og det er klart, at der ville have været mange mange flere dødsfald, hvis vi havde ladet epidemien køre frit. Se i øvrigt her et Europakort over alle ugentlige dødsfald (EUROMOMO-data), som viser stor overdødelighed i foråret 2020 – netop samtidig med den store covid-19'epidemi. Det er covid-19-overdødelighed.«

Oversigt over ugentlige dødsfald. Foto: EUROMOMO Vis mere Oversigt over ugentlige dødsfald. Foto: EUROMOMO

Christian Kanstrup Holm – FALSK: »Der er overdødelighed i Europa i gennemsnit. Det gælder dog ikke for alle lande. Mange ligger et stykke under normal dødelighed (for eksempel Danmark). Overdødeligheden i Europa er primært drevet af Spanien, Italien, Belgien og Holland.«

Lone Simonsen – FALSK: »Det passer ikke. Men det er rigtigt, at der ikke er et stort overbevisende studie, om lige hvor stor effekten er. Det er, fordi det er svært at måle effekten, fordi man ikke kan lave randomiserede blændede studier, som man kan gøre for vacciner og medicin. Der er dog god logik i, at et mundbind nedsætter smitten – især hvis de, som har smitten, har mundbind på. Det kan man se på, at partikler fra udånding og spyt ikke spredes vidt. Dette aspekt kunne ikke belyses i dette store studie.«

Christian Kanstrup Holm – SANDT OG FALSK: »Der er ikke dokumentation for, at mundbind virker. Og der er ikke, så vidt jeg ved, lavet studier, der undersøger, om det at bære mundbind øger modtageligheden for andre sygdomme. Men det er ikke det samme som at sige, at 'vi VED, det ikke virker'.«