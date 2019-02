Tidligere på ugen florerede en video på Facebook, hvor en gruppe piger slår og sparker løs på hinanden midt på Københavns Hovedbanegård.

Men hvordan ender piger i 15-årsalderen med pludselig at slås på Danmarks mest befærdede togstation, mens en stor gruppe af deres bekendte står og filmer det hele?

Det fortæller de to hovedpersoner fra slagsmålet nu.

Og det viser sig, at det hele begyndte med et langvarigt skænderi mellem to 15-årige piger.

Vi kalder dem Laura og Camilla, men B.T. er bekendte med deres fulde identitet.

De to piger, der i forvejen kender hinanden, havde diskuteret over de sociale medier en længere periode, da det mandag aften udviklede sig.

»Okay - mød mig i morgen på Københavns Hovedbanegård klokken 15, hvis du er så hård, som du siger. Så ser vi, om du tør andet end et klask i nakken haha,« skrev Laura til Camilla.

Camilla accepterede udfordringen, og tirsdag eftermiddag trådte hun ind på den travle hovedstadsstation.

Herfra har de to piger forskellige forklaringer om, hvad der få minutter efter skete midt inde på stationen.

»Jeg står og venter på hende, og da jeg ser hende, kommer hun løbende over mod mig. Jeg trækker hurtigt en peberspray, men jeg når næsten ikke at bruge den, før hun slår mig ned. Hun sætter sig på mig og slår videre, men jeg bliver vist nok reddet af pebersprayen, der har ramt hendes ene øje, for hun bliver ved med at slå ned i jorden,« fortæller Laura til B.T.

Camilla mener derimod ikke, at hun løb truende over mod Laura.

»Jeg går over mod hende, og så trækker hun pludselig pebersprayen. Derfor slår jeg hende i hovedet og sætter mig ovenpå hende, hvorefter jeg bliver ved med at slå,« fortæller Camilla til B.T.

Ved siden af ligger to andre veninder og bryder, mens en tredje står og sparker på en af dem, der ligger ned.

Vel at mærke mens et hav af tilskuere - flere af dem på 'Camillas hold' - står og filmer, kommer med tilråb eller blot ser på.

Uden at bryde ind.

Camilla når at sende slagserier afsted i cirka 10-15 sekunder, før en vagt kommer løbende til og flår dem fra hinanden.

Slagsmålet - eller overfaldet, som hun kalder det - koster Laura en lille bule i panden og lidt hold i nakken.

Men også en bøde.

Laura fik nemlig anbefalet at gå på politistationen for at anmelde volden.

Det gjorde hun hurtigt efter, men her kvitterede politiet også med bøder på 1.500 kroner for gadeuorden til både Laura, Camilla og et par af de andre veninder, der havde været med i optrinnet.

Laura og Camilla nåede dårligt at rejse sig fra det kolde stationsgulv, før flere videoer af slagsmålet blev delt på en række lukkede Facebook-grupper, hvor veninderne og tusindvis af andre danske teenagere holder til.

De to piger har ikke talt sammen siden tirsdagens episode, og faktisk har Laura slet ikke haft lyst til at forlade moderens hjem.

»Jeg har været lidt rystet og har ikke rigtig lyst til at gå hjemmefra alene,« siger hun.

Camilla har haft det »fint« efter optrinnet, men hun er overrasket over, hvor meget det har fyldt hos andre.

»Jeg har prøvet at slås før, så jeg synes, det er mærkeligt, at der skal være så meget drama. Har folk ikke set en slåskamp før?,« siger hun.

Og hun ville da også stå klar igen, hvis hun blev udfordret af en veninde, hun var uvenner med.

»Ja, men næste gang burde man nok tage den i en baggård eller noget, så der ikke kommer så meget opmærksomhed omkring det,« afslutter hun.

B.T. har uden held forsøgt forsøgt at få en status på anmeldelsen hos Københavns Politi.