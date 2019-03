En video af en landmand, der afliver en pattegris ved at banke den ned i gulvet, har fanget intenettet og folkets vrede.

Videoen, som er lagt op af den danske dyreværnsforening Anima, er blevet set ivrigt de seneste dage.

Det har efterladt seere med forfærdelse og vredesudbrud, som er blevet delt i kommentarspor på sociale medier.

Men ifølge dansk lovgivning er det faktisk helt lovligt at aflive grise på denne måde.

Produktion af grise og grisekød har i mere end 100 år været et vigtigt aktiv for Danmark. Foto: Henning Bagger

Videoen, som er blevet delt lidt over 1100 gange på Facebook, viser meget ærligt, hvordan at danske landmænd afliver små grise. Når de er under fem kilo, så sker aflivningen med et enkelt slag, hvorved hoved og nakke slås så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør.

Anima mener, at metoden i videoen er en brutal og usikker måde at aflive på, især hvis man ikke gør det korrekt.

Det er ikke første gang, metoden sætter dagsorden. For et par år siden kom lignende skjulte optagelser frem, og det gav anledning til at denne metode blev gjort ulovlig syd for grænsen. Tyske landmand skal nu bedøve grisene, før at de bliver aflivet. Anima ønsker samme forhold i Danmark og har derfor startet en underskriftindsamling.

»Vi ønsker at oplyse om denne brutale aflivning, og jeg tror, det vil få mange forbrugerne til at stille spørgsmålstegn ved, om de kan stå inde for det - man behøver jo ikke købe produkter fra den industrielle griseproduktion. Hvis vi samtidig kan få ændret lovgivningen på området, så når vi et vigtigt skridt videre for dyrevelfærden,« siger Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef hos Anima.

Thorbjørn Schiønning er kommunikationschef hos Anima.

Hos Landbrug og Fødevarer er man også forarget over mændenes ageren i vidoen.

»Jeg kender ikke en eneste landmand eller medarbejder, der bryder sig om at aflive en gris, og derfor virker det da også usmageligt på mig, at der står en og smiler i videoen. Det kan jeg da godt forstå, man bliver forarget over,« siger Christian Fink Hansen, Sektordirektør, Svineproduktion hos Landbrug og Fødevarer.

Men erhvervsorganisationen fastholder fortsat, at denne metode til aflivning er den bedste. Alle landmændene, som bruger den metode, følger myndighedernes retningslinjer, og den beskrives som hurtig, effektiv og human.

Christian Fink Hansen understreger, at metoden også anbefales af Dyreværnsrådet, og at samme metode, som vi anvender i Danmark, anvendes desuden i Sverige, Finland, Holland, Frankrig, England med flere.

Herunder kan du se videoen, hvor at landmanden afliver grisen ved at kaste den ned i gulvet. B.T skal advare om videoen, da den viser voldelig adfærd.