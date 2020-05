Mens Mette Frederiksen taler om faser, sidder mange og tripper. Hvornår lukker vi atter op for samfundet?

Udsigterne kan føles lange, men nu kommer tre forskere med deres bud på en strategi, der kan føre til permanent genåbning: Vi skal blot teste alle. Flere gange. Indtil der er en vaccine.

Strategien bliver beskrevet i en forskningsartikel skrevet af den amerikanske nobelprisvindende økonom Paul Romer samt Jussi Taipale og Sten Linnarsson, der begge er professorer i medicinsk biokemi og biofysik på henholdsvis Helsinki Universitet i Finland og Karolinska Institutet i Stockholm.

Information har talt med sidstnævnte, der kalder begge af de strategier, lande verden over fører i øjeblikket, for 'ustabile'.

Han forklarer det overfor mediet med, at afbødningsstrategien risikerer at knække sundhedsvæsenet, hvilket vil føre til, at folk vil kræve skrappere kontrol, som vil få ødelæggende konsekvenser for økonomien.

På den anden side vil undertrykelsesstrategien først og fremmest ramme økonomien, og når befolkningen så kræver genåbning af samfundet på grund af disse skader, vil virussen atter sprede sig, hvilket vil føre til endnu en nedlukning.

Men der findes en mere holdbar løsning, mener Sten Linnarsson og hans kollegaer.

I artiklen, som endnu ikke er officielt udgivet, foreslår de, at man i stedet for blot at lave stikprøver eller teste de syge og dem i deres smittekæder tester alle. Og folk skal ikke blot testes én gang.

Står det til videnskabsfolkene bag artiklen, skal alle testes hver tiende dag. Og de skal gøre det selv.

Tester man positiv, skal man så gå i selvisolation. Tester man negativ, kan man gøre nøjagtigt, som man har planlagt og lyster.

Det hele skal foregå med hjemmetests med enten skrab i næse eller spyt, og selvom det lyder dyrt, lyder det i rapporten, at det er billigt sluppet, hvis man sammenligner med de milliarder, det koster at holde samfundet lukket.

I disse dage forbereder den danske regering sig på fase to i genåbningen, og samtidig er antallet af indlagte med coronavirus faldende.

Men selvom meget altså kan tyde på, at pandemien er på tilbagetog, frygter mange også en såkaldt 'anden bølge'.

Derfor er det relevant at spørge, hvor hurtigt Sten Linnarsson og kollegaernes strategi vil kunne implementeres, såfremt regeringslederne vælger at gå den vej. Netop det spørgsmål har Information stillet forskeren:

»Jeg mener, at man ville kunne få det op at køre på to måneder, hvis man sætter alle industrielle ressourcer til. Tag et land som Danmark. Med al jeres velfungerende biotech og digitale infrastruktur ville det givet være muligt inden for den tidsramme. Teknologien, der skal til at gennemføre testning for alle, eksisterer allerede,« siger Sten Linnarsson til Information og afslutter:

»Først og fremmest skal beslutningstagerne overbevises om, at det er denne vej, vi bliver nødt til at gå.«