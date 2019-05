Spis mere fisk, men hold dig fra fedt. Protein skal du også have, men for meget skader nyrerne.

Der florerer mange myter om kost på nettet, men hvilke er sande, og hvilke er falske?

Videnskab.dk’s YouTube-kanal Tjek har undersøgt, hvad videnskaben har at sige til tre store kostmyter.

Første myte: Er det giftigt at spise mere protein, end din krop kan optage?

Nej, der er ingen grund til at gå i panik, hvis du propper dig med protein.

Hvis vi får mere protein, end vi skal bruge, så bliver det nemlig blot omdannet til energi og ammoniak.

Den ekstra energi, som vi ikke får brugt, tager vi på af, og ammoniakken tisser vi ud.

Det er nyrerne, der skiller sig af med ammoniakken, så det er kun, hvis du ligger syg med svage nyrer, at du skal passe på med at få for meget protein.

Det betyder naturligvis ikke, at du kan spise 100 kilogram protein om dagen, uden at kroppen tager skade - alt med måde.

Anden myte: Kan man spise fedt, når man skal opbygge muskler?

Ja, det lyder måske mærkeligt, at man skal spise fedt for at opbygge muskelmasse, men den er faktisk god nok.

Der findes forskellige typer af fedt, og det er specielt omega 3-fedtsyrer, som man får gennem fede fisk, vi skal huske at spise nok af.

Vi får nemlig generelt for lidt omega-3 og er omvendt meget flittige med at spise omega-6-fedtsyrer, som findes i solsikkeolie, færdigretter og junkfood.

En skæv fordeling af omega-6 og omega-3 får kroppen til at udskille mindre testosteron, som man bruger til at opbygge muskelmasse.

Tredje myte: Er det usundt at spise gluten?

Mange har hørt, at de så vidt muligt skal undgå fødevarer med gluten, men for langt de fleste er der faktisk ikke nogen problemer ved at spise gluten.

Gluten er et protein, der findes i kornsorter som rug, hvede og byg - altså meget fiberrig kost. Du kan derfor risikere at spise for få fibre, hvis du helt udelukker gluten fra din kost.

Det er kun glutenallergikere, der skal sørge for ikke at spise gluten, og i Danmark er det omkring 1 procent, der er allergiske overfor gluten.

Der findes dog også nogle, som er glutensensitive, og som derfor oplever oppustethed, når de får gluten.