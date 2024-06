Et nyt studie viser, at folk er interesserede i at handle mere klimavenligt. Men effekten falder over tid.

Hvis vi kender CO2-udledningen fra de varer, vi lægger i indkøbskurven, fravælger vi i højere grad de klimabelastende dagligvarer.

Det viser et nyt studie fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

I undersøgelsen handlede testpersoner, der blev gjort opmærksomme på varernes klimaudledning, i den første måned dagligvarer med 27 procent lavere udledning end kontrolgruppen.

Det viser, at folk har en interesse i at reagere på information om CO2-udledning, fortæller forskeren bag studiet, Toke Reinholt Fosgaard, der er lektor i adfærdsøkonomi ved DTU.

- Hvis man giver dem information, om hvor meget der udledes, så reducerer de deres udledning fremadrettet, sammenlignet med mennesker, der ikke får samme information.

- Men selv om folk er interesseret, så tenderer effekten også til at falde over tid, siger han.

Derfor kræver det en ekstra indsats, hvis man vil se en effekt af den måde folk frivilligt ændrer deres købsvaner, fortæller Toke Reinholt Fosgaard.

- Ideelt set vil man gerne fange folks opmærksomhed, når de står nede i supermarkedet.

- Men det er ekstremt svært, for der er meget der konkurrerer om vores opmærksomhed, siger han.

Det kan være en lang indkøbsliste, dagligvarers kvalitet og priser, informationer om tilbud eller reklamestandere, som man kan blive fristet af.

Alligevel mener Toke Reinholt Fosgaard, at et klimamærke, der kan klistres på de forskellige dagligvarer og fortæller om varer CO2-udledning, kan være en løsning.

- Eller ved scan selvbetaling, som mange supermarkeder er begyndt at indføre. Så kan der poppe information op, hvis man har handlet meget klimabelastende eller smiley'er, hvis man har valgt varer med lav CO2-udledning, siger han.

Forskeren peger også på, at det kan være realistisk at få supermarkederne med på initiativet.

- Jeg ved, at Coop har udviklet en app, der minder om den, vi brugte til studiet, hvor man får information om, hvor meget dine fødevareindkøb udleder.

- Men det er selvfølgelig et spørgsmål, om de har lyst til at forstyrre deres forbrugere, og hvad deres motiver egentlig er, siger han.

Ifølge Toke Reinholt Fosgaard udgør fødevarer omkring en tredjedel af al den CO2-udledning vi har i verden.

