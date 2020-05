24-årige Romee Strijd er Victoria Secret-model, og hun har derfor rejst verden rundt, mens hun har trænet og spist meget kontrolleret.

Men prisen for det fede liv rundt omkring i verden har måske haft en for høj pris. Den skrappe kost kan nemlig være årsagen til hendes sygdom.

Det skriver modellen på sin private Instagram-profil:

'Jeg pressede min krop for meget. Hver krop er forskellig, men jeg tror, at min vægt ikke var god for mig eller min krop. Det virkede ikke ordentligt,' skriver hun blandt andet i opslaget.

WE'RE HAVING A BABY2 years ago I got diagnosed with PCOS after not getting my period for 7 years. I was devastated because being a mom and starting a family with @laurensvleeuwen is my biggest dream.. I was so scared that I would never be able to because I got told it was harder to get babies in a natural way.. I started to research PCOS and came to the conclusion that mine was not the typical pcos.. Mine was because of my body being in fight or flight mode.. which means my body was under constant stress. I never felt mentally super stressed so it was hard te understand this, but my life consisted of travelling all the time (no biorhythm), working out every day, eating super clean (restricting foods). I think I pressured my body to much, and honestly every body is so different but I think my weight was not good for my body to function properly and couldn't handle the constant traveling. This was the point where I started to research natural healing for PCOS and came to the conclusion that I should do way less high intensity training, don't restrict foods, be nice to myself, and take breaks when needed. I also tried some natural supplements, acupuncture and we got a place back in the Netherlands as well, so we could spend more time with Family (since im such a family person). I'm so happy and grateful to say that I got my period back last november AND that WE'RE SOON A FAMILY OF THREE& to the women trying to conceive, believe in yourself and be nice for yourself and your body and don't let those thoughts get to you to much

Romee Strijd skriver, at hun for to år siden fik stillet diagnosen polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

Det er en sygdom, der er kendetegnet ved symptomer som øgede niveauer af mandlige kønshormoner og uregelmæssig menstruation.

'For to år siden fik jeg diagnosen PCOS efter ikke at have haft min periode i syv år. Jeg var ødelagt, fordi det var min største drøm at være mor og starte en familie,' tilføjer hun i Instagram-opslaget.

Nu er drømmen så alligevel gået i opfyldelse. Romee Strijd venter nemlig barn med sin kæreste, Laurens van Leeuwen, på 29 år. De har været sammen i cirka 10 år. Det skriver TV 2 Norge.

Og i den forbindelse har den 24-årige model en opfordring til alle kvinder.

'Til alle jer kvinder, der prøver at blive gravid. Tro på dig selv og vær venlig mod dig selv og din krop. Og lad ikke dit sind spise dig op.'

Efter mange år med en stram kostplan og med masser af træning har Romee Strijd valgt at ændre sin livsstil.

Det betyder, at modellen træner mindre, spiser mere og holder flere pauser.