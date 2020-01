»Jeg lever meget i nuet og er taknemmelig over, at jeg er live.«

Sådan lyder det fra Victoria Vallentin, der lider af den kroniske og dødelige sygdom cystisk fibrose, hvor lungernes funktion langsomt nedbrydes.

Udefra er det dog ikke til at se, at den 21-årige kvinde er syg.

Kun vejrtrækningen afslører alvoren:

Som de første herhjemme har Københavns Lufthavn fra 1. januar indført en nøglesnor, der skal gøre det lettere for mennesker med usynlige handicap at komme igennem lufthavnen. Her er det Victoria, der er en af de passagerer der slås med et usynligt handicap.

Da hun med sine ranke ryg, slanke ydre og blændende brune øjne går målrettet mod security i Københavns Lufthavn, kan man tæt på høre, at Victoria hiver ganske let efter vejret. Som om hun er løbet, men faktisk kun er gået.

I disse dage er hun ramt af infektion og skal snart opereres i bihulerne og lungerne, som skal medvirke til at fjerne den, fortæller hun til B.T.

Trods sygdom mødes vi i dag i Københavns Lufthavn.

Fra 1. januar indførte man nemlig her en såkaldt solsikkesnor, som gør det lettere for folk med usynlige handicap at komme igennem lufthavnen.

Hvis man for eksempel er ordblind, har angst, demens - eller som Victoria lider af cystisk fibrose - vil man med snoren om halsen sende et signal til lufthavnspersonalet om, at man kan have brug for lidt ekstra tid, tålmodighed eller grundige forklaringer på sin rejse.

»Så skal jeg ikke forklare mig, hvis jeg har en dårlig dag. Det er fedt at vide, at den mulighed er der,« siger den unge kvinde om den grønne snor.

Victoria Vallentin har tidligere oplevet at blive mødt med fordomme og utålmodighed, fordi hun ikke kan gøre tingene i samme tempo som raske.

»Jeg gik engang på Nørreport Station, og på vej op ad trappen var der en, der vrissede af mig, om jeg ikke snart skulle droppe smøgerne,« siger Victoria Vallentin, der blev både ked af det og chokeret over sådan en kommentar.

Solsikkesnoren.

For hun ryger ikke. Hun er bare meget syg. Faktisk har hun nu kun en lungekapacitet på omkring 50 procent. På et tidspunkt vil hendes lunger være så ødelagte, at hun skal undergå en stor, omfattende og risikabel lungetransplantation.

»Folk har svært ved at sætte sig ind i det, når de ser en pige, der udefra ser normal ud. Hvis man sidder i kørestol, er folk ofte mere forstående, fordi de kan se det,« siger Victoria Vallentin.

Hvad er cystisk fibrose? Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig sygdom, som skyldes en genfejl i de slimproducerende kirtler i kroppen.

Sygdommen forstyrrer transporten af salt til celler i lungerne, bugspytkirtlen og svedkirtlerne. Det fører til sej, klæbrig slim i luftveje og tarme. Det går særlig ud over lungerne, hvor det seje slim skaber grobund for bakterier – og dermed hyppige lungeinfektioner.

CF-patienter skal flere gange om dagen gennemgå en omfattende hjemmebehandling med inhalation af bl.a. antibiotika og derefter lungefysioterapi for at bringe det seje slim op fra lungerne.

150.000 danskere, eller 3 procent af befolkningen, bærer arveanlægget for cystisk fibrose. Cirka 470 danskere lider af sygdommen i øjeblikket.

I Danmark bliver CF-patienter i gennemsnit 42 år.

Når patienterne bliver ældre, kan det være nødvendigt med regelmæssig hospitalsindlæggelse. Kilde: Landsforening til Bekæmpelse af cystisk fibrose

Trods daglig medicin og hyppige hospitalsbesøg lever hun ellers et normalt liv med veninder, studie og studiejob. Hun bryder sig ikke om, at folk har medlidenhed med hende.

»Men der er stadig behov for fokus på usynlige sygdomme,« siger hun.

Victoria Vallentin ( tv.) og Stine Ringvig Marsal (Service Exellence Director) (th.) i Københavns Lufthavn, hvor det nu er blevet lettere at have et usynligt handicap. Stine har været med til at bringe nøglesnoren til Danmark efter inspiration fra England.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), byder også det nye initiativ velkommen:

»Det giver ro i maven hos rejsende med usynlige handicap og vil hjælpe dem godt igennem en ofte hektisk lufthavn. Vi ser gerne, at initiativet udbredes flere steder i det danske samfund som eksempelvis i den kollektive transport eller i stormagasiner, som det allerede er tilfældet i Storbritannien,« siger han.

Hvad er solsikkesnoren? Københavns Lufthavn har pr 1. januar indført en nøglesnor med solsikker på, som mennesker med usynlige handicap kan vælge at bære. Det kan f.eks. være en demenssygom eller hvis man lider af angst.

Solsikkesnoren er signal til lufthavnspersonalet om, at man som passagerer kan have brug for f.eks. ekstra tid, tålmodighed eller grundige forklaringer.

24.000 ansatte i Københavns lufthavn skal igennem et forløb, hvor de bliver oplært i mennesker med fysiske eller psykiske handicappedes udfordringer med at bevæge sig rundt i lufthavnen.

Mennesker med usynligt handicap kan få udleveret solsikkesnoren gratis ved lufthavnens informationsskranke.

I flere amerikanske og europæiske lufthavne har man allerede indført nøglesnoren eller er i gang med det.