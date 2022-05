Victor Kipp går direkte ind i den lille ECCO-forretning i Ryesgade i Aarhus. Han kan stadig mærke vreden, da han konfronterer de første kunder, han møder.

»Hejsa, er I godt klar over, at ECCO laver forretninger med Rusland, de laver kæmpe forretninger i Rusland og tjener hundredvis af millioner?,« indleder Victor Kipp.

Kort inden 26-årige Victor Kipp gik ind i ECCO-forretningen, havde han læst om en 11-årig ukrainsk pige. Hun havde mistet begge fødder efter Ruslands missilangreb på en togstation i byen Kramatorsk, op mod 50 døde.

Rystet, vred og frustreret gik han forbi ECCO-forretningen, som han vidste, har valgt ikke at trække sig ud af Rusland. Han gik forbi og tænkte, at det er en skamplet for Aarhus, at der stadig stod kunder i butikken.

»Jeg var pisse vred. Jeg gik ind i forretningen i mine følelsers vold og valgte at konfrontere kunderne,« fortæller Victor Kipp.

»Jeg talte pænt til dem, men jeg konfronterede dem med deres valg af sko. Så blev jeg smidt ud af forretningen.«

Han fortæller, at kunderne virkede temmelig overraskede over hans indblanding i deres skokøb.

»De så ret chokeret ud. Der sad også en ældre dame, der tydeligvis lige havde fundet nye sko, hende spurgte jeg, om hun godt vidste, Ecoo handler med Rusland. Hun så ret paf ud, men hun sagde ikke noget.«

Bagefter tænkte han over, at det måske ikke var den mest konstruktive måde at skride det handling.

»Jeg er jo ikke den første, der protesterer mod ECCO, men jeg havde ikke set det i Aarhus, og jeg tænkte, der skal også være en demonstration i Aarhus,« fortæller han.

Derfor lavede han et skilt, skrev ud på Instagram og til nogle Facebook grupper om, at han lørdag ville afholde demonstration foran ECCO.

Han endte med at være den eneste, der mødte op.

»Det blev jo til en enmandshær, jeg havde kun skrevet ud en uge før, så det var også med relativt kort varsel,« siger han.

Victor Kipp foran ECCO-forretningen i Aarhus.

Men han havde virkelig brug at gøre opmærksom på det, fordi han ikke forstår, nogen kan købe »sko, der har blod på sig.«

»Ukrainere bliver sprunget i småstykker, børn mister lemmer, og familier bliver splittet. Jeg har sympati med de ansatte i Rusland, der ville blive fyret, hvis ECCO lukkede, men de har trods alt deres ben at gå på, deres arme at bruge og deres liv i behold, selvom de mister deres arbejde. Derfor må vi vise sympatien med Ukraine nu,« siger han.

Er det kundernes ansvar, at ECCO vælger at fortsætte i Rusland?

»Som borgere er vi nødt til at tage et standpunkt og sige, det her er forkert, og vi vil ikke finde os i det. Vi kan ramme Rusland på pengepungen ved at virksomheder trækker sig, og kunderne kan ramme virksomhederne på pengepungen, så de er nødt til at trække sig,« mener Victor Kipp.

Han har derfor heller ikke fortrudt, at han gjorde noget.

»Jeg har ikke på den måde stillet mig op alene før, så det var da lidt specielt, men det var faktisk super fedt,« siger han og fortsætter:

»Der var to ukrainske børn, der kom hen til mig. Det blik, de havde i øjnene, sagde virkelig, de har set nogle ting, de ikke burde, men de var glade og rørte over at se en, der stod med deres flag. Så gav det sindssygt meget mening, det er noget af det fedeste at opleve fremmede børn komme over og vise kærlighed, det var virkelig givende.«

Han har fået gode reaktioner på demonstrationen, og han håber, der næste gang vil være flere ved hans side.