Anja Leighton kommer mandag eftermiddag ind til B.T., hvor hun vil sidde klar til at chatte med de læsere, der vil stille spørgsmål til den audition, som hun var en del af i 2016, og hvor hun blandt andet skulle kysse med sin veninde foran en stor skare af drenge. Gå ind på BT.dk og deltag klokken 17.

Først fortalte Anja sin historie. Så gik undervisningsministeren ind i sagen, og senest har Rungsted Gymnasium nu valgt at slå markant hårdere ned på de traditioner og ritualer, som B.T. i den seneste uge har afdækket.

Unge piger i 15-års alderen er blevet udsat for udfordringer som at skulle stikke en agurk ned i halsen, slikke flødeskum af en afklædt dreng og pille bh'en af hinanden. Politikere, rektorer og sågar undervisningsminister Merete Riisager har taget afstand fra traditionerne, men for Victor Vilner, der går på tredje årgang på Rungsted Gymnasium, ligger ansvaret først og fremmest hos de unge piger.

»De har altid haft mulighed for at sige nej og bakke ud. Det er, som om det bliver overset, at man kan sige nej, og Anja skulle jo tydeligvis have sagt nej til det her. Jeg har talt med nogle af de piger, der tidligere har sagt nej til de her traditioner, og de har ikke følt sig nedgjort efter det,« fortæller 20-årige Victor til B.T.

Faktisk mener han, at det er en del af at vokse op, at man også lærer, hvornår man skal sige nej, og hvornår man skal sige ja.

B.T. har talt med Anja Leighton, der selv var blandt de 'nominerede' piger tilbage i 2016, og som også skulle igennem en række grænseoverskridende udfordringer.

Dengang sagde noget inde i hende, at hun burde sætte foden ned, men det store sociale pres som ny elev på gymnasiet afholdt hende fra det.

»Vi snakkede slet ikke om det. Ingen tog det op. Jeg tænkte, at jeg ville ødelægge noget for mig selv, hvis jeg begyndte at sige 'Okay, det her er langt ude, piger' eller 'De skal ikke behandle os sådan her, piger', for så ville de der drenge sikkert finde ud af det og sige, at jeg ikke kunne være med. Der har været en lille stemme i mig, der sagde, at det var forkert, men jeg har ignoreret den, fordi jeg gerne ville være inkluderet. Det var tingen, der skete i mit liv, og sådan var det for de fleste af os,« fortæller hun.

Victor Vilner mener dog ikke, at det skader pigernes efterfølgende tid på gymnasiet, hvis de siger nej til invitationen eller auditionerne.

»Dem, der har sagt nej til arrangementet, har klaret sig godt på gymnasiet, og ingen har sagt, at man er nederen, hvis man ikke deltager. Jeg har sagt nej mange gange, og folk har reageret lidt dårligt, men sådan er det,« siger han.

3.g-eleven har selv set videoen af den omtalte audition, og han beskriver, at det måske er »en tand eksplicit«, men at han ellers ikke har tænkt over det.

Victor bekræfter ligeledes, at der er afholdt auditions på Rungsted Gymnasium i år, og at man er ved at finde en dato til den såkaldte 'drenge- og pigemiddag', hvor de udvalgte nye elever skal agere tjenere for de ældste elever.

Desuden mener han ikke, at det er skolens ansvar at tage hånd om det, når det er »et privat arrangement«.