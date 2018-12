Manden, der kastede lys over kritisable forhold i Akademikernes A-kasse, er nu selv fortid i a-kassen.

En enig bestyrelse i Akademikernes A-kasse (AKA) 'har opsagt samarbejdet' med vicedirektør Lars Kreutzmann, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt fredag. Det skriver Avisen.dk.

'Det er vigtigt for os at understrege, at Lars Kreutzmann ikke overhovedet har været en del af de uregelmæssigheder, som førte til, at AKAs nu tidligere administrerende direktør Michael Valentin blev afskediget,' fremgår det af meddelelsen, som en ekstern pressekonsulent har udsendt på vegne af bestyrelsen.

Michael Valentins rolle som direktør i Akademikernes A-kasse har trukket overskrifter, siden han blev fyret den 27. september. Baggrunden for fyringen blev prompte mørkelagt, men Ekstra Bladet har beskrevet, at direktøren er mistænkt for at have misbrugt a-kassens penge, blandt andet til store vinindkøb.

Det er også kommet frem, at samarbejdet mellem Michael Valentin og a-kassens tillidsfolk var elendigt. Og en stribe ledere forlod deres job i vrede og frustration.

Af den nye pressemeddelelse fra a-kassen fremgår det, at Lars Kreutzmann 'i væsentlig grad' har bidraget til opklaringen af flere af 'de mange kritisable forhold under Michael Valentins ledelse.'

'Vi vil gerne takke Lars Kreutzmann for dette arbejde. Men vi har desværre måttet konstatere, at det af forskellige årsager ikke har været muligt at samle den resterende ledelse efter Michael Valentin i et fælles fortsættende konstruktivt samarbejde,' hedder det.

Konsekvensen er, at Mette Gregersen nu er konstitueret som ny administrerende direktør. Og at den øvrige øverste ledelse med Lars Kreutzmanns stop alle er fratrådt.