Viceborgmester i Morsø Kommune, Viggo Vangsgaard, fik en klar meddelelse i 2019. Enten ville han blive smidt ud af sit parti, eller også kunne han frivilligt melde sig ud.

Den kontante melding kom fra formanden for Socialdemokratiet på Mors, Svend Erik Jørgensen, da han fik oplysninger fra hans tidligere partifælle Pia Storm om, at hun var blevet udsat for grove seksuelle tilnærmelser af viceborgmesteren. Det skriver Nordjyske.

Viggo Vangsgaard skulle ifølge Sevnd Erik Jørgensem havde sagt til Pia Storm, om ‘han skulle smide hende op på et bord og tage hende bagfra’ og på et budgetseminar spurgt, om de skulle gå ind på hans værelse, så de kunne elske.

»Pia Storm ringede til mig for et års tid siden og fortalte, at hun helt tilbage fra starten af sin første i 2014 havde været udsat for grænseoverskridende seksuelle tilnærmelser fra Viggo Vangsgaard. Hun gav mig nogle helt konkrete eksempler. Da jeg hørte det fra Pia dengang, sagde jeg: Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i,« udtaler Svend Erik Jørgensen til Nordjyske om episoderne.

Det fik Viggo Vangsgaard og Pia Storm til at underskrive en aftale i oktober 2019, der omhandlede, hvordan Pia Storm har følt sig udsat for seksuel krænkelse af Viggo Vangsgaard og en underskrift på, at han straks skulle forlade partiet.

Hovedpersonen selv i krænkelsessagen mener dog ikke, at det var det han skrev under på.

Til TV Midtvest udtaler Viggo Vangsgaard, at underskriften blev sat for at få ro i partiet, og at han frivilligt ville forlade det. Ifølge ham handlede det slet ikke om at godkende de påstande om de krænkelser, som Pia Storm kom med.

Til det regionale medie oplyser Viggo Vangsggard, at han nu vil overveje at hive en jurist ind i sagen for at starte en injuriesag. Han kan ikke genkende de påstande om seksuelle krænkelser, Pia Storm er kommet med.

Det er selvom Anja Birch Alsøer (V), der sidder i Morsøs kommunalbestyrelsen, også har oplevet, hvad hun beskriver som grænseoverskridende opførsel fra Viggo Vangsgaard. Heller ikke denne anklage kan han genkende.

Borgmester i Morsø Kommunne, Hans Ejner Bertelsen (V), var dengang bekendt med, at der blev skrevet under på en aftale i sagen. Han fik at vide, at den var fortrolig. Derfor undrede det mange kollegaer og folk i lokalmiljøet, at viceborgmesteren pludseligt meldte sig ud af partiet.

Viggo Vangsgaard var ikke længere en del af Socialdemokratiets gruppe i november 2019, efter han havde været medlem af partiet i hele 26 år.

Han skiftede herefter til SF, hvor han i dag repræsenterer partiet i kommunalbestyrelsen.