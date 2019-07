Man skal passe på, hvad man skriver om den kontroversielle kendislæge Vibeke Manniche, hvis man ikke selv vil have med grovfilen.

Det må den mangeårige og nu forhenværende radiovært på DR Monica Krog-Meyer sande. Det sker, efter hun har ytret sig i debatten om Vibeke Manniches planer om at offentliggøre navnene på personer, der har sendt hende hadefulde beskeder.

»Monica Krog-Meyer har skrevet, at jeg har fået faglige påtaler. Hvad fanden bilder hun sig ind? Jeg har aldrig fået en faglig påtale,« raser Vibeke Manniche over for B.T.

Virkeligheden er helt anderledes, bedyrer den omstridte og nu politianmeldte læge.

Det har da betydning for mit virke og min agtelse. Det er injurier Vibeke Manniche, læge og debattør

»Tværtimod har jeg Ankestyrelsens ord for, at jeg er rigtig dygtig til det, jeg laver,« siger hun, der ser alvorligt på Monica Krog-Meyers påstand.

»Det har da betydning for mit virke og min agtelse. Det er injurier,« siger Vibeke Manniche.

Monica Krog-Meyer husker ikke den præcise ordlyd af hvad hun skrev, men det handlede om Vibeke Manniches kurser, som samarbejdspartnere ifølge Monica Krog-Meyer har droppet.

»Jeg har ikke fornærmet hende. Så skulle hun slippe af sted med at få mig for en domstol, er hun farligere end man skulle tro,« siger Monica Krog-Meyer.

Er det i orden, hvis Vibeke Manniche offentliggører navnene på dem, der har sendt hende hadefulde beskeder?

Vibeke Manniche har bedyret, at hun lørdag vil offentliggøre en liste med personer, der har svinet hende til. Men det er snarere en form for hædersbevisning at havne på den, mener den tidligere radiovært.

»Jeg ville gerne betale for at komme på listen,« siger Monica Krog-Meyer med et glimt i øjet.

»Det bliver spændende at se, hvor mange vi er på den,« tilføjer hun.

Torsdag stod Anna Thygesen frem i B.T. og fortalte om sin oplevelse med Vibeke Manniche. Anna Thygesen har på Facebook beskrevet det, hun kalder en 'klam' sag mellem Vibeke Manniche og en veninde.

Vibeke Manniche vil ikke længere finde sig i at blive lagt for had på nettet. Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix Vis mere Vibeke Manniche vil ikke længere finde sig i at blive lagt for had på nettet. Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix

»Jeg står ved hvert et ord, men hun truer med at svine min veninde til på sin blog, hvis jeg ikke sletter opslagene. Det hører jo ingen steder hjemme,« sagde Anna Thygesen torsdag.

Monica Krog-Meyer morede sig over, at Anna Thygesen har indbetalt de 150 kroner, som Vibeke Manniche i første omgang opfordrede sine 'hadere' til at indbetale.

»Anna er en klog kvinde, og det var vanvittigt morsomt gjort,« siger hun.

Senere droppede Vibeke Manniche idéen om, at folk skulle punge ud ved kasse 1, og hun har kun modtaget penge fra Anna Thygesen. Penge, der ifølge Vibeke Manniche skal gå til Danners sociale arbejde.