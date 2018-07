»Det står ikke på indpakningen, men en Panodil kan fungere som en halv sovepille.«

Sådan lød den kendte læge Vibeke Manniches råd i Ekstra Bladet mandag - og det har sat gang i en diskussion i lægefaglige kredse. For kan det virkelig passe, at Panodil - og andre smertestillende midler med paracetamol - har en søvndyssende virkning?

Asser H. Thomsen, der er retsmediciner ved Aarhus Universitet, kalder på Twitter anbefalingen for 'den mest idiotiske', han længe har hørt, mens Søren Lunde, der er kirurg på Aalborg Universitetshospital, ligeledes på Twitter glæder sig over, at Vibeke Manniche aldrig blev formand for Lægeforeningen.

B.T. har talt med tre eksperter, hvoraf en enkelt giver Vibeke Manniche ret.

»Det er faktisk rigtigt. Det er ikke noget, der er alment kendt, men de fleste lægemidler har en række virkninger foruden dem, der står på pakkken. Panodil virker faktisk lidt beroligende,« siger Ebba Holme Hansen, professor emerita ved Institut for Farmaci, KU.

»Det er jo ren placebo«

Det er dog ikke noget, hun vil anbefale.

»Jeg er generelt imod, at man tager smertestillende medicin, hvis man ikke har smerter, ligesom jeg heller ikke vil anbefale, at man bruger medicin til andet end det formål, den er beregnet til,« siger hun.

Steffen Thirstrup, der er tidligere kontorchef i lægemiddelgodkendelsen i Lægemiddelstyrelsen og nu er adjungeret professor ved KU samt rådgiver for medicinalindustrien i NDA Regulatory Services, siger, det er »grænsende til et dårligt råd«.

Kunne du finde på at tage en hovedpinepille, hvis du ikke kan sove?

»Det hjælper selvfølgelig, hvis man har smerter, men hvis der er andre grunde til, at man ikke kan sove, kan man jo lige så godt tage kalktabletter, for så er det jo ren placebo. Hvis man ikke kan sove, skal man tale med sin læge,« siger han og minder om, at mere end fire hovedpinepiller dagligt kan medføre leverskader.

Torben Laursen, lektor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, peger også på, at en Panodil før sengetid kan fjerne smerter.

»Jeg vil klart fraråde, at man hver aften tager en Panodil, hvis man ikke kan sove. Jeg kender ikke til et videnskabeligt belæg for at sige, at Panodil har en effekt på søvnløshed. Men Panodil fjerner den trykken, man kan have, hvis man har hovedpine,« siger han.

Manniche: »Prøv det selv«

Vibeke Manniche står fast på sit råd, som hun kalder »undergrundsviden«.

»Det er en viden, jeg har haft i mange år, og som jeg er stødt på adskillige gange, når jeg har holdt foredrag om søvn. Hvis man er i tvivl, synes jeg, man skal prøve det selv,« siger hun, der dog også er bekymret over det.

Spørgsmålet er, om Panodil har en sløvende virkning. Det er ifølge flere eksperter ikke afklaret. Foto: Kristian Djurhuus

Smertestillende tabletter med paracetamol hører til de mest solgte lægemidler overhovedet og tages i mange situationer, hvor det ikke er hensigtmæssigt med en sløvende virkning.

»Jeg har ikke svaret på, om det er sederende (sløvende, red.), men forskere burde undersøge det nærmere. Har det den oversete bivirkning, synes jeg, det er nok så væsentligt, at vi får den viden frem i lyset,« siger hun.

Hvad siger du til, at Steffen Thirstrup kalder dit råd for 'grænsende til dårligt'?

»Jeg synes, det er et godt råd, hvis man gør det en sjælden gang,« lyder det fra Vibeke Manniche, der også har et andet godt råd, som slet ikke involverer medicin.

»Rigtig mange bruger lydbøger som sovemedicin. Det kan virke meget beroligende,« siger hun.