I 17 timer sad Vibeke Nielsen i en firkant på 0,65 kvm.

»Det var hårdt psykisk. Jeg har stadig sorte huller, hvor jeg ikke kan huske noget,« siger hun.

Du undrer dig måske over, hvor hun fik den idé fra, men det er der faktisk en god grund til. Det er nemlig pladskravet for et slagtesvin på omkring 100 kilo i Danmark.

Et pladskrav, hun mener, er dyremishandling - og hun er ikke den eneste.

I videoen øverst i artiklen kan du se et udklip af Vibeke Nielsen, der har filmet sig selv leve som et slagtesvin.

En optælling lavet af Veganerpartiet anslår, at der, siden Vibeke Nielsen som den første satte sig i en optegnet firkant på gulvet, har været cirka 17 andre, der har gjort det samme.

»Kritikken fra den gruppe af folk tager vi ikke særlig seriøst, da de bruger nogle virkemidler, som vi ikke synes hører en ordentlig diskussion til,« lyder det fra Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter.

Han mener, at Vibeke Hansen og de 17 øvrige aktiviteter skaber et fejlagtigt billede af, hvordan et slagtesvin lever.

Vibeke Nielsen sad dog ikke alle 17 timer i firkanten - hun var ude at tisse et par gange. Foto: Privatfoto Vis mere Vibeke Nielsen sad dog ikke alle 17 timer i firkanten - hun var ude at tisse et par gange. Foto: Privatfoto

Han forklarer, at i de fleste tilfælde går grisene sammen i en slagtesvinesti på 12 kvm. Her går der oftest 18 grise, der i begyndelsen vejer cirka 30 kilo. Først efter 80 dage vejer grisene mellem 100-110 kilo.

»Det er altså ikke særlig mange dage, de lever på den lovbefalede mængde plads,« siger han, og forklarer, at der ifølge ham er en del bart gulv, når grise af 100 kilo står op.

Der er blandt andet plads til, at de alle 18 kan stå på halvdelen af gulvarealet og spise sammen på den lange side af stien, fortæller direktøren.

Dog mener Vibeke Nielsen ikke, at det er acceptable forhold. Især ikke efter hun har mærket det på egen krop.

»Til sidst var jeg ved at bryde totalt sammen,« siger hun.

Det betød også, at selvom planen var, at hun skulle sidde i 24 timer, så måtte hun efter 17 timer give op.

»Jeg kunne ikke mere. Jeg var meget sulten, og var begyndt at tale ud i luften for at holde mig samlet,« siger den 33-årige finansøkonomstuderende.

Vibeke Nielsen deler sammen med de andre aktivister livevideoer af deres forsøg på at leve under samme forhold som et slagtesvin i Facebook-gruppen 'Can you live like a pig? Kan du Leve Som En Gris?'

Hvad synes du om, at en slagtegris på 100 kilo minimum skal have 0,65 kvm plads?

Tror du på, at den her type aktivisme virker?

»Ja, det skaber både fokus på problemet, debat og mediedækning. Så jeg tror helt sikkert, at det betyder noget,« svarer Vibeke Nielsen.

Stillet samme spørgsmål svarer direktøren i Danske Svineproducenter, Per Bardrum:

»Det er for outreret - jeg tror, det vil vække afsky for de fleste. Det her bliver for ekstremt.«

Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter. Foto: Danske Svineproducenter Vis mere Per Bardrum, direktør i Danske Svineproducenter. Foto: Danske Svineproducenter

Han mener, at det handler om manglende indsigt, når de veganske aktivister fremlægger forholdene på den måde.

Trods kritik har Vibeke Nielsen planer om at fortsætte sin aktivisme.

»Jeg har en datter på tre år, som jeg har hver anden uge. De uger, jeg ikke har hende, der vil jeg fortsætte med at lægge al min fokus i aktivisme - og selvfølgelig også mit studie,« siger hun.

Selvom fænomenet 'Kan du Leve Som En Gris?' primært eksisterer i Danmark, så er få svenskere og nordmænd også hoppet med på vognen. Tilsammen har aktivisterne fået cirka 40.000 visninger.