De dårlige nyheder bliver ved med at fosse ud fra den hårdt plagede streamingkæmpe Viaplay.

Bestyrelsformand Pernille Erenbjerg træder således tilbage med øjeblikkelig virkning.

Det sker på grund af sygdom, lyder det i en udmelding.

I stedet vil bestyrelsesmedlem Simon Duffy indtil videre overtage posten, indtil en permanent afløser er på plads.

Udskiftningen kommer midt i den kæmpe krise, som Viaplay i den seneste tid har befundet sig i – og som også nu får yderligere konsekvenser.

For torsdag lyder det ligeledes, at alle forventninger til 2023 bliver trukket tilbage.

Reaktionen kommer efter »en gennemgang af koncernens drift og resultater« af den nyudnævnte direktør Jørgen Madsen Lindemann.

Han tiltrådte for kun lidt over en måned siden – efter at forgængeren Anders Jensen blev fyret – og han iværksatte øjeblikkeligt et eftersyn af selskabet, som det hedder i en pressemeddelelse.

Jørgen Madsen Lindemann er ny direktør hos Viaplay – og tilsyneladende i gang med at rydde op. Foto: Viaplay

»Tilbagetrækningen af ​​2023-forventningerne er et resultat af denne gennemgang og afspejler væsentligt svagere fremtidsudsigter for omsætning og indtjening for især de nordiske aktiviteter,« lyder det torsdag fra Viaplay.

Dermed bliver de dårlige nyheder altså ved med at klæbe til Viaplay efter en tid, hvor ikke bare den tidligere direktør er blevet fyret.

Også en større fyringsrunde skulle være på vej. Samtidig er de økonomiske forventninger allerede tidligere blevet kraftigt nedjusteret, hvilket har resulteret i et styrtdykket for Viaplay-aktien.

På børsen i Stockholm er nedgangen i løbet af den seneste måneds begivenheder blevet på hele 71,8 procent, skriver Børsen.

I en pressemeddelelse torsdag lyder det også, at Viaplay 20. juli vil fremlægge en ny strategi, som skal være med til at rette op på dårligdommene. Heriblandt »en igangværende fyringsrunde«, besparelser på indhold og en gennemgang af internationale aktiviteter.