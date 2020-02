Flere danskere oplever her til aften, at Viaplay ikke fungerer.

Det fremgår af både Twitter og Viaplays danske Facebook-side.

På sidstnævnte har en bruger skrevet til streamingtjenestens væg.

Her har brugeren spurgt, om andre også oplever udfordringer med appen.

Af et svar fra Viaplay fremgår det, at der i øjeblikket er problemmer med at få Viaplay til at fngere på alle Apple-produkter.

'Vi har i øjeblikket problemer med indhold på alle iOS enheder. Så du skulle gerne kunne afspille vores indhold på enheder, som ikke er Apple. Vi beklager fejlen. Vi arbejder på, at løse det så hurtigt som muligt og beklager fejlen,' lyder det i svaret.

Også Viaplays svenske side har skrevet, at der er problemer hos dem.

Viaplay fortæller, at de arbejder på at ordne problemer hurtigst muligt.