Det er dumt at betale for meget.

Vi er nok mange, der overvejer, om det måske kan betale sig at skifte bank. Den tanke var også begyndt at rumstere i hovedet på 36-årige Hjörtur Haraldsson, der bor i Tommerup på Fyn og arbejder som læge på Odense Universitetshospital. Med god grund.

For et år siden optog han et boligbanklån, et billån og et mindre forbrugslån i en stor dansk bank, som han egentlig syntes havde nogle fornuftige priser.

Men for tre måneder siden prikkede en kollega til ham og sagde, at han burde få kigget sine lån igennem. Måske kunne en anden bank gøre det billigere?

Det skulle vise sig at være en god ide.

»Jeg har sparet omkring 2.000 kroner om måneden på de tre lån,« siger Hjörtur Haraldsson med en stoisk ro og accent, som afslører hans islandske ophav.

»Jeg har valgt at dele besparelsen op i tre dele. Den ene del bruger jeg til at afdrage lånene lidt hurtigere. Den anden del sparer jeg op til at rejse for, og den sidste tredjedel bruger jeg på at forsøde tilværelsen nu og her,« siger han.

Hans kollega anbefalede ham at sætte lånene på auktion gennem bankportalen Mybanker, hvor han modtog tilbud fra tre forskellige banker, der gerne ville overtage hans lån på bedre vilkår end hans daværende bank.

36-årige Hjörtur Haraldsson fra Tommerup på Fyn sparede 24.000 kroner om året på sine lån ved at skifte bank. Vis mere 36-årige Hjörtur Haraldsson fra Tommerup på Fyn sparede 24.000 kroner om året på sine lån ved at skifte bank.

Valget faldt på fynske Totalbanken.

»For det første var der jo en del penge af spare. For det andet har den en filial her i Tommerup, og så havde den et godt ry, da jeg undersøgte den på Trustpilot og ved at google,« siger Hjörtur Haraldsson.

Men er det ikke møgbesværligt at skifte bank, tænker du måske. Nej, faktisk ikke.

Den bank, du gerne vil skifte til, klarer det meste, og skiftet går hurtigere i dag end det gjorde for et år siden, viser en opgørelse, som Mybanker har lavet for B.T.

I februar i år skiftede 27 procent af Mybankers kunder bank på 14 dage eller mindre.

Det vil sige, at der blev brugt 14 dage eller færre fra første henvendelse til Mybanker til kundens underskrift på papirerne i den nye bank. I samme måned sidste år gjaldt det kun 11 procent.

»Danskerne er blevet mere digitale. Samtidig er vores digitale bankskifte-løsninger blevet bedre og mere brugervenlige. Vi kan se, at en større og større andel af brugerne kommer ind på vores portal via mobilen,« siger Jesper Ring Jakobsen, forretningsudvikler hos Mybanker, og tilføjer:

»Og det tager kun 20-30 minutter at indtaste ens oplysninger til et bankskifte. Derfra er det altså bankerne, der arbejder.«

Når kunden har fået sine op til tre tilbud fra bankerne i hånden, kan man forvente at skulle bruge en time eller to på underskrifter og et møde med den bank, man har valgt.

»Der er en opfattelse af, at det er forfærdelig besværligt og tager for evigt at skifte bank. Men som privatperson bruger de fleste under to timer på det. Det giver altså en fornuftig timeløn, hvis man som Hjörtur Haraldsson sparer 24.000 kroner om året,« siger Jesper Ring Jakobsen.

Han tilføjer:

»Mange står gerne den ene ene dag efter den anden og kigger deres kvittering igennem i supermarkedet for at tjekke, om en eller anden lille rabat nu er gået korrekt ind. Tidsmæssigt kan det ikke svare sig i forhold til, hvor de store besparelser er.«

Hjörtur Haraldsson er meget enig.

»Jeg kan kun anbefale folk at få undersøgt, om de kan spare noget ved at skifte bank.«

Omkring 3.000 danskere indhenter tilbud på Mybanker om måneden. Det koster ikke noget at bruge portalen som privatperson.

Mybanker tjener sine penge ved at få provision fra den bank, hvor kunden lander.