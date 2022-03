»Danskerne vil have fuld plade på de sande værdier, og de er både bevidste og bæredygtige i deres ferievalg,« siger fremtidsforsker Anne Skare Nielsen.

Der er ikke længere kø ved delfinshows, de cigaretrygende chimpanser og elefantrideturene. Vi har ændret ferievaner.

Det bakkes op af Bravo Tours administrerende direktør, Peder Hornshø. Han fortæller, at der ikke længere er nogen, som føler sig underholdt af ting som coladrikkende kameler.

»I dag vil turister se dyrene i deres naturlige omgivelser, og møder vi noget på vores vej, der ikke er i orden, siger vi stop,« siger han.

Her ses et arkivfoto af nogle turister på en elefanttrekking i Thailand. Foto: World Animal Protection Vis mere Her ses et arkivfoto af nogle turister på en elefanttrekking i Thailand. Foto: World Animal Protection

Dyrevelfærd er en voksende del af den ferieform, vi efterlyser, mener både rejsebranchen, fremtidsforskeren og danskerne.



Bare syv procent af den danske befolkning vil i dag sætte sig op på ryggen af en elefant. Blot 12 procent vil se et delfinshow, viser den seneste måling fra YouGov. Den måling er foretaget af World Animal Protection Danmark.

»Tidligere dyrkede vi ‘eskapisme-turismen’, og tog glad på pomfrit-ferie. Arbejdet var hårdt og hverdagen slidsom, og derfor var ferierne tid til afslapning. Man ville bare underholdes, og orkede ikke at tænke over om dyrene, havde en skidt tilværelse,« siger Anne Skare Nielsen:

»Nu er vi generelt trætte af at have dårlig samvittighed. Så at være steder, hvor vi kan få fuld plade på alle de sande værdier – det er tiltrækkende,« siger hun.

Denne rygende chimpanse er 19 år gammel, og billedet er taget den 19 oktober 2016 i nordkoreas hovedstad Pyongyang. Foto: Wong Maye-E Vis mere Denne rygende chimpanse er 19 år gammel, og billedet er taget den 19 oktober 2016 i nordkoreas hovedstad Pyongyang. Foto: Wong Maye-E

Den nye trend får efterspørgselen på dyrevenlige oplevelser til at stige. Det mærker man også i rejsebranchen, hvor en række rejsebureauer har fjerne tilbuddene om underholdning med vilde dyr fra deres program.

»Jer har personligt set en chimpanse, der røg cigaretter, en gris, der drak øl og en kamel, der drak Coca-Cola af flasken,« siger Peder Hornshøj, der er administrerende direktør i Bravo Tours.

»Sådan er det ikke mere. Tidligere kunne man godt komme på trekking på ryggen af en elefant i Thailand. Men i dag besøger man i stedet en nationalpark, hvor man kan se de store dyr i deres naturlige omgivelser.«