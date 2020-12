Dankort, Netbank og MobilePay.

Det er nemt at shoppe både på nettet og i de fysiske butikker uden at have så meget som en bøjet femøre på lommen.

Alligevel viser nye tal fra Nationalbanken, at danskerne aldrig har haft så mange kontanter i tegnebogen, som vi har nu.

Mængden af kontanter i Danmark er ligefrem nået et historisk højt niveau, skriver Finans.dk.

(Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt Vis mere (Arkivfoto) Foto: Bax Lindhardt

Det får nu flere eksperter til at advare om, at det er tegn på, at store pengestrømme går i en stor bue uden om Skattefar.

»Der er hul i rørledningen et eller andet sted. Der er jo ikke behov for de kontanter. Det eneste, jeg kan se som en mulig forklaring, er moms- og skattesvindel,« siger Peter Loft til avisen.

Han har tidligere været departementschef i Skatteministeriet.

De nye tal fra Nationalbanken viser, at kontantbeholdningen i 2020 rundede 73 milliarder kroner. Det svarer til, at hver dansker har haft 12.565 kroner i kolde kontanter.

Tallene vækker opsigt, netop fordi elektronisk betaling som kort og apps for alvor vinder frem.

Professor fra CBS, Jan Damsgaard, og Nordeas chef for bekæmpelse af hvidvask, Anita Nedergaard, er enige med Peter Loft.

De kan heller ikke se nogen legal forklaring på de mange kontanter.

Især vækker det bekymring, at antallet af tusind- og femhundredekronesedler er så stort.

For at komme den sorte økonomi til livs foreslår de blandt andet at udfase tusindkronesedlen.