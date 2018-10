Det er mørkt. Bælgragende mørkt. Den sølvgrå Mercedes snor sig gennem skoven, forbi Udrejsecenter Kærshovedgård og ud i det åbne marklandskab på den uoplyste landevej. Det er 4. januar 2018. Klokken er 18.30.

»Der kommer ret pludseligt en mand ud foran bilen. Han kommer ud derinde fra buskadset i grøftekanten.«

Ordene kommer fra Sanne, 21 år. Sammen med sin mand, Lasse på 25 år, har hun indvilget i at fortælle om den chokerende episode, der betyder, at de i dag har valgt at leve under hemmelig adresse og hellere tager en omvej end at køre forbi Udrejsecenter Kærshovedgård igen.

»Lige pludselig står han bare foran bilen. Han begynder at vifte med armene. Jeg bremser ned af ren refleks. Ellers var jeg kørt ind i ham. Han står midt ude på vejen,« siger hun.

De har parkeret bilen på gerningsstedet: I vejkanten ud for Kærshovedgård Put And Take-sø, som beboere fra Udrejsecenter Kærshovedgård er blevet taget i at fiske ulovligt fra flere gange.

En lille grusvej fører ind til søen, der ligger gemt bag graner, løvtræer og tæt buskads, der svajer i vinden denne råkolde eftermiddag i starten af oktober.

»Vi kom derudefra,« siger Lasse og peger op ad den øde landeveje, der snor sig forbi Udrejsecenter Kærshovedgård 400-500 meter længere oppe ad vejen.

»Vi havde været ude at køre en tur for at besøge en kammerat herude. Han var ikke hjemme, så vi var bare på vej hjem og kørte så denne vej,« siger han.

Det tidligere statsfængsel Kærshovedgård, som regeringen tog i brug som udrejsecenter i marts 2016, huser i dag 230 udlændinge.

Heraf er 59 udvisningsdømte kriminelle udlændinge, hvoraf nogle er dømt for alvorlig kriminalitet som voldtægt og vold. Dertil kommer 25 udlændinge på tålt ophold, der ligeledes er uønskede i Danmark på grund af alvorlig kriminalitet som drab, samt 146 afviste asylansøgere.

På gerningstidspunktet er Sanne gravid i sjette måned. Det er hende, der sidder ved rattet den 4. januar. Lasse sidder ved siden af hende på passagersædet.

Pludselig dukker der yderligere to mænd ud af mørket.

»Først kommer der en op på min side. Han slår på ruden og river i håndtaget. Virkelig hårdt. Han prøver at komme ind i bilen. Så kommer der en anden på passagersiden, hvor Lasse sidder. Han banker og river i håndtaget,« husker Sanne.

Bildørene er låst. Lasse og Sanne beskriver de tre gerningsmænd som mørklødede. De havde bare hoveder, husker Lasse.

»Den mand, der sprang ud foran bilen og stoppede os, havde en stor, lys dunjakke på. Det var svært at se dem, der kom ind fra siden, fordi det hele gik så stærkt,« siger Lasse.

Det unge par går i panik.

»Lasse råber bare: ‘Kør, for helvede!’, og så træder jeg speederen i bund. Ham i midten når lige at hoppe til side. Jeg var meget tæt på ramme ham,« fortæller Sanne.

Lasse griber mobilen og trykker 112, mens de drøner ud ad landevejen ind mod Bording, der som den nærmeste by ligger små seks kilometer fra udrejsecentret.

»Vi bliver guidet af alarmcentralen til, hvad vi skal gøre, og han bliver i røret, indtil vi kan se patruljebilen,« husker Lasse.

De holder ind til siden midt mellem Kærshovedgård og Bording. Adrenalinen pumper, mens de venter på, at politiet når frem.

»Vi vidste jo ikke, om de (gerningsmændene, red.) havde en bil holdende lige derinde,« siger Lasse med et hovedkast mod den lille grusvej ind mod Put And Take-søen:

»Vi vidste jo ikke, om de ville holde oppe bag ved os på kort tid.«

Politiet er lynhurtigt fremme med to patruljebiler. Den ene afsøger området. Betjentene i den anden tager sig af Sanne og Lasse, som forklarer, hvad der netop er hændt.

Politiet retter mistanken mod beboere Kærshovedgård på baggrund signalementerne, gerningssted og tidspunktet, siger Ole Henriksen, politiinspektør og leder af lokalpolitiet i Midt- og Vestjyllands Politi.

»Vi efterforskede og prioriterede sagen som et forsøg på en meget personfarlig forbrydelse. Vi forsøgte blandt andet at sikre dna-spor fra dørhåndtagene på det unge pars bil, men det lykkedes ikke at finde ud af, hvem der havde gjort det,« siger han.

Politiet har nu henlagt sagen.

Lasse og Sanne er her 10 måneder senere stadig rystede. Sannes tanker kredser ofte om, hvad der kunne være sket.

»Hvad hvis nu de var kommet ind (i bilen, red.), hvad havde de så gjort? Jeg var højgravid. Jeg havde ikke kunnet gøre ret meget, for jeg skulle også tænke på vores datter. Så…”

En uge tidligere, klokken cirka 15.30 den 29. december 2017, skete det samme for en dengang 20-årig ung kvinde, der kørte forbi Kærshovedgård. Også den sag har politiet henlagt.

Lasse og Sanne har ikke ønsket at få deres efternavn frem. Som konsekvens af hændelsen har de i dag hemmelig adresse. B.T. er bekendt med deres fulde navn.