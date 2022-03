Det store mødelokale er fyldt til bristepunktet. Fra gulv til loft hober militærudstyr sig op. Men om ganske kort tid vil det være væk – så er det på vej til den Ukraine.

Det er den aarhusianske jagt- og militærbutik Gearfreak, der har stablet indsamlingen på benene.

Og siden har flere hundrede veteraner og soldater meldt sig på banen og doneret deres militærudstyr.

»Vi tænkte, det var noget, hvor vi faktisk kunne gøre en forskel. Vi sælger de her produkter til dagligt og har et stort netværk af veteraner og soldater,« siger Kristian Juel Rasmussen, der er medejer af Gearfreak.

I aften kører en lastbil afsted med kurs mod Ukraine. Den er fyldt med sikkerhedsveste, hjelme, camouflageudstyr, militærstøvler, briller, feltrationer og andet grej, man har brug for, når man er midt i en krig.

»Der kommer folk til os, der er på vej til Ukraine samme dag, som intet militærudstyr har. Det er jo ikke noget, alle og enhver ligger inde med. Det er militært udstyr, de har brug for, hvis vi bare gav dem penge, kunne det tage flere dage at få købt det rigtige udstyr for dem,« siger Kristian Juel Rasmussen.

Militært udstyr hober sig op ved Gearfreak i Aarhus.

Og Kristian Juel Rasmussen ved, hvor vigtigt det er med det rigtige udstyr. Han er selv tidligere soldat og har været udstationeret både i Kosovo og Afghanistan.

»Jeg kan relatere til den situation, de står i. Jeg kender til det at være i krig. Så når der kommer mennesker forbi butikken og siger, de er på vej afsted uden udstyr, så sætter det tankerne i gang. Jeg ved selv, hvor vigtigt det rigtige grej er. Det kan gøre en verden til forskel ude på kamppladsen, det er faktisk altafgørende,« siger Kristian Juel Rasmussen og tilføjer:

»Det er udstyret, der skal sørge for, du overelver. Der er mange veteraner i Danmark, der ligger inde med deres gamle udstyr, og de vil gerne bidrage til en krig, de måske selv er blevet for gamle til at tage ned og hjælpe med. Det er deres og vores bidrag – det udstyr, der reddede os, det kan nu redde nogle andre.«

Kristian Juel Rasmussen fortæller, at det naturligvis påvirker både ham og andre danske veteraner, når de hører om og ser billeder fra krigen i Ukraine.

»Vi kan relatere til det, vi ser, og det bliver vi selvfølgelig berørte af. Vi vil gerne støtte de ukrainere, der nu skal kæmpe for deres land,« fortæller han.

Men den særlige viden om krig gør også, at det kan give et sug i maven ved danske soldater og veteraner.

»Det er jo en overmagt, de er oppe imod, det kan vi godt se. Det er rimelig unfair betingelser, det må man sige. Det er ikke noget godt scenario at være oppe imod den russiske hær, det er ret alvorligt. Derfor vil vi også så gerne give dem det rigtige udstyr til den krig,« siger Kristian Juel Rasmussen.

Det er herboende ukrainere, der sørger for, at lastbilen kommer til Ukraine.

Men det er ikke kun veteraner og soldater, der har bidraget til indsamlingen. Privatpersoner har også lagt en del ordrer i nethandlen – med beskeden om, at udstyret skulle med lastbilen.

Virksomheden ved ikke, hvor meget der er doneret for i alt – men mange tusinde kroner. Én person lagde på et tidspunkt en ordre på 10.000 kroner alene.

»Det har været overvældende på den fede måde, og vi er virkelig taknemmelige for støtten,« afslutter Kristian Juel Rasmussen.

På baggrund af den store opbakning til indsamlingen, overvejer ejerne af Gearfreak nu at lave endnu en, når den første lastbil lørdag aften er sendt afsted.

Indsamlingen sker i samarbejde med Tardigrade Tactical i Danmark. Foruden opsamlingssted ved Gearfreak, indsamles der også udstyr to steder på Sjælland.