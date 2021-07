Børnene Benjamin, Johanne, William, Victor, Esma og Magnus har ikke krav på erstatning, efter de ikke fik lov til at blive behandlet for deres invaliderende muskelsvindslignende sygdom – spinal muskelatrofi.

Det afgjorde Vestre Landsret fredag.

»Selvfølgelig er vi skuffet over dommen, men vi er ikke overraskede. Vi havde håbet, at selv om vi ville tabe sagen, ville retten tilføje en kommentar som et signal til politikerne om det urimelige i situationen, og at de bør tage sagen op politisk,« siger far til to af børnene, Jonas Kofoed, til Muskelsvindfonden.

Jonas og de andre forældre mener, at børnene burde have ret til at blive behandlet med lægemidlet Spinraza, som i Danmark kun er tilladt for børn op til seks år.

Børn derover er for gamle til at blive behandlet, har Medicinrådet, der udarbejder anbefalinger om nye lægemidler til regionerne, besluttet.

I andre europæiske lande er lægemidlet tilladt for børn op til 18 og nogle steder også for voksne, som B.T. tidligere har beskrevet i en lang række artikler.

Konsekvensen ved ikke at have fået behandlingen er, at flere af børnene har tabt livsvigtige funktioner som for eksempel at kunne tegne en tegning selv, selv at kunne gå eller holde hovedet.

Retten mente dog ikke, at de behandlingsansvarlige læger havde muligheden for at ordinere den behandling, som de ellers mente, kunne gavne børnene.

13-årige Johanne, der lider af spinal muskelatrofi, skal have hjælp til at komme ud og op i sin seng. Hun drømmer om at blive uafhængig af andre. Foto: Carsten Bundgaard. Vis mere 13-årige Johanne, der lider af spinal muskelatrofi, skal have hjælp til at komme ud og op i sin seng. Hun drømmer om at blive uafhængig af andre. Foto: Carsten Bundgaard.

Begrundelsen er ifølge dommen, at medicinen af 'ressourcemæssige årsager' ikke stod til rådighed for lægerne til at behandle de pågældende børn.

Det vil sige, at når lægerne ikke har haft medicinen til rådighed, på grund af alderskriteriet, har de ikke handlet i strid med reglerne.

Dermed er Ankenævnet for Patientsikkerhed, som sagen er rejst over for, blevet pure frifundet.

Når forældrene har rejst sagen, skyldes det, at Folketinget i 2016 har vedtaget syv principper for prioritering af sygehuslægemidler.

Af det syvende princip fremgår det, at lægemidler, som ikke er anbefalet som standardbehandling (det vil i dette tilfælde sige for børn over seks år, red.), alligevel kan tilbydes til personer, hvis den ordinerende læge mener, at medicinen kan gavne personen.

Især, hvis der er tale om en alvorlig sygdom.

Flere af Folketingets politikere har netop fremhævet det syvende princip og ment, at dette ville være 'kattelemmen' i forhold til at give børnene behandlingen.

Men i praksis har det altså vist sig, at alle børnene har fået afslag på medicinen. Forældrene vil nu anke dommen til Højesteret og søge fri proces.